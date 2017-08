António Guterres realiza primeira visita a Israel e à Palestina

O secretário-geral da ONU, António Guterres, parte na sexta-feira para o Médio Oriente, viagem durante a qual realiza a sua primeira visita a Israel e à Palestina, anunciaram esta quinta-feira as Nações Unidas.

Guterres parte de Nova Iorque para o Koweit, onde tem previsto reunir-se no domingo com o emir Sabah Ahmed al Sabah e com outros responsáveis para abordar a situação na região, incluindo a mediação da ONU na crise com o Qatar, disse o porta-voz Stéphane Dujarric.

Nesse dia, Guterres viaja para Israel e a Palestina, onde vai permanecer até quarta-feira.

No topo da agenda dos encontros que vai manter está a discussão das possibilidades para desbloquear o processo de paz, disse o porta-voz.

Guterres deverá reiterar "o compromisso das Nações Unidas para dar todo o apoio possível a israelitas e palestinianos com vista a uma solução global de dois Estados, a única que permite realizar as aspirações nacionais de ambos os povos", explicou.

As relações entre a ONU e Israel têm sido tensas nos últimos anos, sobretudo devido às frequentes críticas da organização à política de colonatos.