Últimos grandes atentados têm sido cometidos por irmãos. E não é puro acaso

Há ainda muitas questões por responder na investigação aos atentados cometidos na Catalunha na última quinta-feira, que mataram quinze pessoas, entre elas duas portuguesas. Uma das incógnitas para os Mossos d′Esquadra, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil e Polícia Nacional é a razão pela qual o alegado cérebro da operação, o imã Abdel Baki Essati, de 43 anos, terá recrutado um grupo de jiadistas com vários irmãos.

Nesta célula, composta por doze elementos, quase todos de nacionalidade marroquina e na casa dos 25 anos, há um grupo de quatro irmãos. Younes Abouqaaqoub, o homem que atropelou várias pessoas nas Ramblas na última quinta-feira à tarde e que foi abatido esta segunda-feira, a oeste de Barcelona, era o irmão mais velho de Housainne, de 19 anos, que fez parte do atropelamento em Cambrils e foi abatido pela polícia.

Também os irmãos Mohamed e Omar Hychami foram mortos nessa operação em Cambrils quando se preparavam para esfaquear transeuntes naquela cidade catalã. O terceiro grupo é constituído por Said Aallaa (outra baixa em Cambrils), Mohammed Aallaa, um dos quatro sobreviventes desta célula, e Youssef, que pode ter morrido na explosão na casa em Alcanar juntamente com o imã de Ripoll. Os outros irmãos são Moussa Oubakir, também abatido em Cambrils, e Driss Oubakir, que se entregou, embora não haja certezas sobre o seu envolvimento na trama.

Paris, Bruxelas, Boston

É pelo menos a quinta vez que um grupo de irmãos está por trás da organização e realização de um ataque terrorista. Em Boston, os irmãos chechenos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev levaram a cabo um atentado durante a maratona, provocando a morte de três pessoas. Duas bombas feitas com panelas de pressão colocadas a cerca de 200 metros de distância uma da outra explodiram com uma diferença de doze segundos nessa tarde de 15 de abril de 2013. O primeiro foi condenado à pena de morte depois de ter sido considerado “culpado” pelos crimes de terrorismo e o último foi abatido pela polícia durante uma perseguição.

Dois anos depois, foi a vez de os irmãos franceses Saïd e Chérif Kouachi levarem a cabo um ataque ao jornal satírico “Charlie Hebdo”, em Paris. Na manhã de 7 de janeiro de 2015 entraram na redação empunhando armas de guerra e mataram 12 pessoas. Depois de uma megaoperação policial de caça ao homem, foram abatidos. O mais velho, Saïd, de 34 anos, tinha tido treino de armas de guerra na organização terrorista al-Qaeda no Iémen e o segundo, Chérif, estava referenciado pelos serviços de informações franceses e norte-americanos.

Em novembro desse ano, Paris foi alvo de um outro atentado, bem mais letal, que provocou a morte de 130 pessoas. Salah Abdeslam, um dos principais autores materiais, e que foi durante quatro meses o homem mais procurado da Europa, sendo detido em março, em Bruxelas, era irmão de Ibrahim Salah, que se matou no ataque na sala de espetáculos Bataclan.

Abdeslam foi detido em Bruxelas, quatro dias antes do atentado na capital belga que matou trinta pessoas, a 22 de março de 2016. Dois dos principais autores eram também irmãos: Khalid e Ibrahim El Bakraoui, suspeitos de ligações aos ataques de 13 de novembro em Paris e referenciados pelos serviços de informações europeus e norte-americanos. Os dois terroristas suicidas fizeram explodir bombas no aeroporto de Bruxelas e na estação de metropolitano de Maelbeek.

Em circuito fechado

De acordo com o “The New York Times”, que cita fontes do contraterrorismo, o imã Abdel Baki Essati teria escolhido um conjunto de irmãos para esta célula porque “os laços familiares tornam mais difícil a saída de um grupo”. E no caso de isso acontecer, é menos provável que algum deles vá denunciar os restantes à polícia. “Entre irmãos o segredo fica mais resguardado por razões de solidariedade e confidencialidade”, corrobora José Manuel Anes, especialista em assuntos de terrorismo.

Uma tese partilhada por António Nunes, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT). “Os laços entre irmãos são mais profundos do que entre amigos. Quanto mais fechada for a célula e maior proximidade existir entre os membros, melhor funciona. É ainda menos provável a entrada de agentes infiltrados”, defende. Ainda assim, este especialista em segurança interna não se surpreende com a existência de tantos casos de atentados cometidos por irmãos. “Muitos deles viveram no mesmo quarto, partilharam os mesmos ideais, frequentaram as mesmas mesquitas, funcionando quase em circuito fechado.”

Para outro especialista, Paulo Pereira de Almeida, “há que considerar o papel da influência e da radicalização na socialização dos irmãos, em particular do mais velho em relação ao mais novo”, diz. “Se houver muita empatia, a mesma sensação psicológica de vazio e de procura de uma causa, é fortemente provável que os irmãos partilhem as mesmas vontades. Vejo o problema mais como uma partilha de valores e de representação do mundo e menos de controlo mútuo para não se desistir de um eventual ataque”. Este professor do ISCTE-IUL sugere que as forças de segurança “devam aproveitar para analisar o padrão e tentar desradicalizar um irmão através da influência de outro”.

Também Felipe Pathé Duarte defende que o processo de formação de um grupo jiadista na Europa tem sido quase sempre idêntico. “Irmãos ou amigos de infância, ou camaradas de prisão ou campo de treino. Tacticamente, poderá ser mais favorável, na questão da confiança. Há, numa célula, uma ligação fraternal e de pertença que é potenciada pela ligação familiar”. Para este especialista, o fenómeno “poderá ter a ver com a questão geracional da radicalização jiadista, pelo facto de estarem entre pares, a partilharem a mesma cultura de juventude, rejeitando figuras de outra faixa etária como autoridade”.

Os irmãos de Portugal

No pequeno contingente de jiadistas portugueses que viajou para a Síria há mais de três anos encontram-se os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa. Ambos surgiram num vídeo de propaganda do autodenominado Estado Islâmico (Daesh), publicado nas vésperas dos atentados de novembro em Paris. O primeiro já tinha surgido, mas de cara tapada, em abril de 2014, a fazer apologia à Jihad. Ambos são considerados operacionais com relativa importância na hierarquia do grupo terrorista. Há muitos meses que não comunicam com a família e amigos, como faziam habitualmente através das redes sociais.

De acordo com o jornal brasileiro “Folha de São Paulo”, que cita um estudo norte-americano, mais de um quarto dos jiadistas que se alistou no Daesh tinha relações familiares entre si.