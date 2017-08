Trump acusa media de darem “uma plataforma” à extrema-direita

O Presidente dos EUA prometeu na segunda-feira que vai deixar o governo federal ficar sem dinheiro se for isso o necessário para poder avançar com a sua promessa de campanha de construir um muro na fronteira com o México. Acusando os democratas de "obstrucionismo" e de estarem a "pôr a segurança dos EUA em risco" por se oporem à barreira física na fronteira sul, nas suas palavras "vital" para ajudar os agentes de imigração a travarem as entradas ilegais no país, Donald Trump garantiu: "Nem que tenhamos de encerrar o governo, vamos construir aquele muro."

A promessa foi feita num discurso de 80 minutos em Phoenix, no estado do Arizona, até onde viajou ontem à tarde para um comício de campanha ao jeito daqueles que marcaram a sua candidatura à Casa Branca. Sob duras críticas da oposição e do seu próprio Partido Republicano por não ter condenado os grupos fascistas e neonazis responsáveis pela violência em Charlottesville na semana passada, Trump apresentou-se como a "verdadeira vítima" dos recentes acontecimentos.

Como aponta o correspondente do "The Guardian" nos EUA: "Donald Trump tentou retratar-se como a verdadeira vítima dos fatais eventos em Charlottesville, lançando um ataque aos media e classificando os jornalistas que 'não gostam do nosso país' como a verdadeira fonte das divisões na América."

No comício, evocativo da sua campanha eleitoral sob o mote "Tornar a América grande outra vez", o líder norte-americano acusou os media de estarem a dar "uma plataforma" à extrema-direita. Depois de reler os três comunicados que proferiu publicamente no rescaldo da tragédia da semana passada — deixando de fora a parte em que referiu que "os dois lados" foram responsáveis pelos violentos incidentes — Trump declarou: "É altura de expor as mentiras dos media tortuosos e desafiar os media pelo seu papel na fomentação de divisões e sim, por falar nisso, eles estão a tentar roubar-nos a nossa história e a nossa herança".

Foi assim que se referiu às estátuas da confederação e aos monumentos de homenagem a figuras racistas da História dos EUA que têm estado a ser desmantelados desde os protestos em Charlottesville, na sequência dos quais uma mulher de 32 anos foi morta por um simpatizante da extrema-direita que conduziu um carro contra dezenas de pessoas que estavam a manifestar-se contra os neonazis que marcharam na cidade em defesa de uma estátua do general Robert E. Lee.

A "multidão enraivecida" a quem o Presidente esteve "a atirar carne" como num circo romano (assim descreve o "Guardian") reagiu com vaias aos jornalistas que estavam a cobrir o evento, gritando: "A CNN é uma merda! A CNN é uma merda!"

Num discurso largamente centrado nas suas promessas de combate à imigração, Trump também referiu que "provavelmente" vai acabar por "pôr fim ao Nafta", o acordo de comércio dos EUA com o México e o Canadá, e abordou a questão norte-coreana, dizendo-se esperançoso que as tensões com Pyongyang amainem. "Respeito o facto de ele ter começado a respeitar-nos", disse, referindo-se a Kim Jong-un e à sua promessa de ataque a Guam, que continua por cumprir. "E talvez — provavelmente não, mas talvez — alguma coisa positiva possa surgir."

Perto do local onde decorreu o comício, centenas de manifestantes anti-Trump reuniram-se para protestar contra o Presidente e contra a sua retórica favorável à extrema-direita. A Reuters descreve que alguns atiraram garrafas e pedras à polícia, levando-a a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar o grupo.

O discurso do Presidente ficou ainda marcado pela defesa renovada de Joe Arpaio, um ex-xerife do Arizona que ganhou fama em todo o país pela sua política de detenção sistemática de americanos latinos. Aos seus apoiantes, Trump garantiu que Arpaio "vai ficar bem", embora tenha explicado que não vai perdoá-lo para já porque não quer "causar qualquer controvérsia". Horas antes de o Presidente aterrar em Phoenix, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, tinha garantido que a questão do perdão presidencial a Arpaio não ia ser discutida no comício.

Enquanto xerife de um condado do Arizona, Arpaio ordenou aos seus subordinados que detivessem latinos e hispânicos de forma sistemática e sem quaisquer suspeitas fundamentadas de potenciais crimes por eles cometidos. Em 2011, um juiz federal ordenou-lhe que pusesse fim a esta política racista, mas Arpaio ignorou o ditame e, em julho deste ano, acabou por ser julgado e condenado por desrespeitar as ordens do tribunal.