Padre de Madrid responsabiliza autarca de Barcelona pelo atentado nas Ramblas

Em plena homilia, o pároco Santiago Martín lembrou que a presidente da câmara ignorou as recomendações para colocar barreiras nas zonas pedonais e garantiu que, se fosse advogado das vítimas, já teria apresentado uma queixa contra a autarquia

Um sacerdote espanhol criticou em plena homilia, no domingo, a presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, considerando-a “em parte responsável” pelo atentado nas Ramblas, por não ter seguido as orientações do goveno central quanto à instalação de barras protetoras e vasos de flores nas zonas pedonais.

Durante a intervenção de quatro minutos, Santiago Martín, padre na paróquia madrilena de Nuestra Señora de los Ángeles foi mais longe e garantiu aos fiéis presentes na missa que “se fosse advogado das vítimas já teriaapresentado uma queixa contra a Câmara Municipal de Barcelona”.

“O que aconteceria se estivesse em causa um partido de direita? Hoje, todos os jornais e a população em geral já teriam pedido a demissão” da autarca, insistiu o sacerdote.

Continuou depois, mostrando-se preocupado com a cidade de Madrid, onde não existem também as barreiras protetoras recomendadas depois do ataque de Nice.

“A presidente da câmara de Madrid, do mesmo partido da presidente de Barcelona, extrema esquerda e comunistas radicais, pensam assim: que não se pode negar a liberdade de expressão. Claro, não se pode restringir a liberdade dos assassinos”, concluiu o padre.

Santiago Martín alcançou popularidade quando era responsável nos anos de 1980 pelo programa 'Testimonio', na TVE.