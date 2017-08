Marinha norte-americana afasta comandante da 7ª frota à luz de uma série de incidentes fatais

O vice-almirante Joseph Aucoin, que até agora comandava a 7.ª frota da Marinha norte-americana, vai ser afastado do cargo após uma série de colisões envolvendo navios de guerra dos EUA na Ásia, duas delas fatais.

O anúncio foi feito na segunda-feira à noite, horas depois de o contratorpedeiro USS John S. McCain ter colidido com um petroleiro perto da costa de Singapura. Dez marinheiros continuam desaparecidos na sequência desse incidente, o último de quatro ocorridos desde janeiro envolvendo navios norte-americanos.

A 7.ª frota da Marinha dos EUA, sediada em Yokosuka no Japão, é responsável por patrulhar os oceanos Pacífico e Índico e integra entre 50 a 70 navios e submarinos. O afastamento de Aucoin, que comandava esta força desde 2015, acontece a poucas semanas da sua reforma e na sequência de uma rara pausa de todas as operações navais dos EUA por causa da mais recente colisão.

Há dois meses, a Marinha norte-americana já tinha lidado com um outro incidente desta natureza, com sete marinheiros a perderem a vida depois de o contratorpedeiro USS Fitzgerald ter embatido num porta-contentores filipino no Mar do Japão.

Na semana passada, a Marinha anunciou que 12 marinheiros vão ser castigados na sequência desse incidente, que se seguiu a um outro em maio, quando um cruzador de mísseis guiados colidiu com um navio de pesca sul-coreano, e a um quarto incidente ocorrido em janeiro, quando um outro cruzador encalhou na base de Yokosuka.