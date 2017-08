Líder do Senado duvida que Trump se aguente na presidência muito mais tempo

"A relação entre o Presidente Trump e o senador Mitch McConnell, líder da maioria [republicana] no Senado, desintegrou-se a um tal ponto que os dois homens já não falam há semanas." Assim começa um longo artigo do "New York Times" publicado esta terça-feira, no qual várias fontes do Partido Republicano avançam que, "em privado, McConnell tem estado a expressar incertezas sobre Trump ser capaz de salvar a sua administração depois de uma série de crises este verão".

Se até há pouco tempo a relação entre ambos já denotava uma "aliança governativa difícil", em particular por causa do falhanço dos republicanos em conseguirem aprovar um projeto-lei para revogar e substituir o Obamacare, esta transformou-se num estado prolongado de mútua hostilidade "complicado pela posição da mulher de McConnell, Elaine Chao, no governo Trump" (Chao é secretária dos Transportes).

Segundo "mais de uma dúzia de pessoas informadas sobre a parceria em risco" entre o Presidente e o líder republicano, as últimas semanas foram marcadas por telefonemas irados e conversas privadas que culminaram num conflito aberto, com Trump a ameaçar os senadores do partido que se lhe opõem e McConnell a sair em defesa deles – ao que o Presidente respondeu com uma série de tweets a criticar publicamente o líder do partido no Senado.

A duas semanas de o Congresso regressar do interregno de verão, os republicanos enfrentam uma série de desafios legislativos que podem ser dificultados pela aparente rutura – sobretudo depois de o Presidente ter garantido, esta terça-feira à noite, numa espécie de comício de campanha em Phoenix, que não se importa de deixar o governo ficar sem dinheiro se isso for necessário para poder avançar com a construção do muro na fronteira com o México.

A ameaça surge como forma de pressão sobre a oposição que classifica de "obstrucionista" mas também sobre o partido pelo qual foi eleito, que tem prazos apertados para, entre outras coisas, conseguir aprovar um projeto-lei que garanta o financiamento do governo federal, sob pena de este ter de encerrar temporariamente até que um acordo seja alcançado pelos legisladores das duas barricadas.

"Um encerramento prolongado do governo ou um incumprimento da dívida soberana podem provar-se desastrosos, para a economia e para o partido que controla a Casa Branca e as duas câmaras do Congresso", sublinha o jornal nova-iorquino. "Apesar disso, Trump e McConnell estão bloqueados numa guerra fria política."

Nenhum aceitou comentar o alegado conflito, com o porta-voz de McConnell, Don Stewart, a garantir ao "New York Times" que o senador e o Presidente continuam a "partilhar objetivos", entre eles "a reforma fiscal, o financiamento do governo e evitar o incumprimento da dívida". (Há alguns dias, quando questionada sobre a alegada rutura entre o Presidente e o seu marido, Chao declarou sucintamente: "Estou ao lado dos meus homens – de ambos.")

Um telefonema entre ambos a 9 de agosto parece provar o contrário do que Stewart garantiu: de acordo com pessoas familiarizadas com a conversa, Trump telefonou a McConnell nesse dia a partir do seu resort de golfe em New Jersey, onde estava a passar férias, para o acusar de ter arruinado a reforma do sistema de saúde dos EUA e de não estar a fazer o suficiente para o proteger, a ele Trump, dos escândalos com a Rússia – numa altura em que Robert Mueller continua a investigar a ingerência do país nas eleições americanas e o alegado conluio entre a equipa do Presidente e o governo de Vladimir Putin.

Recentemente, McConnell não se coibiu de questionar publicamente se Trump tem noção do que a presidência envolve, irado com as ameaças regulares do líder norte-americano a membros do Partido Republicano e com o seu criticismo das regras de funcionamento do Senado. Em privado, o líder partidário terá ido ainda mais longe, dizendo a alguns colegas que Trump não tem qualquer vontade de aprender o bê-a-bá da governação e questionando até que ponto é que ele vai aguentar-se na presidência, dando a entender que o Presidente pode não durar muito mais no poder depois das férias de verão.

"Apesar de manter uma posição reservada", aponta o jornal, "McConnell expressou o seu horror a conselheiros na semana passada depois de Trump igualar os supremacistas brancos de Charlottesville aos manifestantes que se uniram contra eles". A par disso, o líder republicano manifestou numa conversa com empresários o seu profundo desconforto com os comentários do Presidente; muitos dos interlocutores integram a longa lista de conselheiros do Presidente que se demitram dos cargos por causa da posição de Trump face à violência da extrema-direita na Virgínia, que conduziu à morte de uma manifestante pacífica de 32 anos.