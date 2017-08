Encontrado corpo de jornaista sueca que desaparecera num submarino

A identificação de parte do corpo de Kim Wall, confirmada esta quarta-feira de manhã, poderá abrir caminho para que se perceba melhor o estranho caso da morte desta jornalista sueca, de 30 anos, que embarcara a 10 de agosto no submarino construído por Peter Madsen.

“O ADN corresponde entre o torso e Kim Wall”, confirmou a polícia no Twitter.

Horas depois do inventor da embarcação ter alterado o seu testemunho em tribunal, passando a afirmar que ela morreu num acidente no submarino e que atirou o seu corpo ao Mar Báltico, foi encontrado esta terça-feira o corpo de uma mulher, sem pernas, braços e cabeça, na costa de Copenhaga.

O torso foi detetado por um ciclista que passava junto ao local. As marinhas da Dinamarca e da Suécia haviam sido envolvidas nas buscas.

Os familiares da jornalista referiram que ela trabalhou em diversos locais perigosos e que era impensável que “algo lhe pudesse acontecer… a escassas milhas da sua casa de infância”.

Peter Madsen, de 46 anos, está acusado de homicídio. Começou por afirmar que, horas depois do início da viagem, a jornalista desembarcou no porto de Copenhaga; e que posteriormente prosseguiu a sua navegação até ter sido confrontado com problemas técnicos.

A embarcação começou depois a naufragar e ele acabou resgatado, tendo surgido aliás em reportagens televisivas que deram conta do salvamento. As autoridades suspeitam, contudo, que terá provocado o naufrágio a fim de ocultar provas.

Autor de projetos de submarinos e cofundador da empresa Copenhagen Suborbitals, fundada em 2008 com o objetivo de lançar pequenas naves tripuladas no espaço, Madsen é um figura conhecida na Dinamarca.

O UC3 Nautilus, o submarino em que viajou Wall, tem quase 18 metros de comprimento e pesa 40 toneladas. Era o maior submarino do mundo de construção artesanal.