Daesh volta a ameaçar Espanha num primeiro vídeo em castelhano

“Que Alá aceite os sacrifícios dos nossos irmãos em Barcelona. A nossa guerra convosco vai durar até o fim do mundo”, diz um dos homens que aparece no video esta tarde divulgado nas redes sociais

Pela primeira vez, o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) usa a língua espanhola nos seus canais oficiais. Um vídeo divulgado esta tarde nas redes sociais revela um diálogo entre dois jiadistas que usam o castelhano, embora com sotaque árabe.

O vídeo parece confirmar o crescimento da ameaça do Daesh contra Espanha, escreve o “El País”. “Com a permissão de Alá, Al Andalus será novamente o que era, terra de califado”, é dito numa passagem.

Após os ataques terroristas em Barcelona e Cambrils, o vídeo glorifica os atacantes, em especial Younes Abouyaaqoub, autor dos atropelamentos nas Ramblas.

Um homem, de rosto descoberto, é identificado como Abu Lais Al Qurtubi, ou seja, Abu Lais “o Cordoban”. São mostradas imagens com notícias internacionais sobre o ataque, bem como fotos e vídeos. A certa altura, o jihadista incita à ação: “Se não podes fazer a Hijra [viagem] ao Estado Islâmico, a jihad não tem fronteiras, faz a jihad onde estiveres”.

O outro homem é identificado como Abu Salman al Andalusi, Abu Salman “o andaluz”. Aparece com o rosto coberto, exceto os olhos e tem ao ombro uma espingarda: “Que Alá aceite os sacrifícios dos nossos irmãos em Barcelona. A nossa guerra convosco vai durar até o fim do mundo”

No vídeo aparecem imagens do Rei Felipe VI e de Mariano Rajoy. E no final é mostrado um cartaz, em árabe, onde se pode ler “A primeira batalha de Barcelona”.