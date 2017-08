Barcelona. Sete feridos em ataques continuam em estado crítico

O Departamento de Saúde do governo da Catalunha informou esta quarta-feira que continuam em estado crítico sete dos 45 feridos dos atentados terroristas em Barcelona e Cambrils que estão ainda hospitalizados.

Do total destas 45 vitimas, 40 ficaram feridas no atropelamento em massa na quinta-feira nas Ramblas de Barcelona e cinco no ataque na madrugada de sexta-feira em Cambrils.

Das pessoas que foram feridas na conhecida avenida de Barcelona e além das sete em estado crítico, 10 encontram-se em estado considerado grave.

Entre os feridos em Cambrils, dois estão em estado grave.

Os atentados na Catalunha causaram 15 mortos, incluindo duas mulheres portuguesas, e mais de 100 feridos e foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).