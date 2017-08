Adolescente morto pela polícia gera protestos inéditos contra estratégia do Presidente filipino

Três investigações foram lançadas e diversos protestos ocorreram em vários pontos das Filipinas em sequência da morte de Kian Delos Santos, um adolescente de 17 anos, que foi arrastado da sua casa, em Caloocan, nos subúrbios de Manila, por polícias à paisana que o atingiram com três tiros na quarta-feira passada.

Os polícias afirmaram que o adolescente disparou primeiro, mas essa versão entrou em contradição com o relato de testemunhas e os registos de câmaras de vigilância que mostram o rapaz a ser arrastado por dois homens para um beco sem saída, onde lhe pediram para começar a correr com uma arma e o alvejaram mortalmente quando o fez.

“Por favor, posso ir para casa? Eu tenho escola amanhã”, gritou em súplica. O seu corpo semi nu seria depois encontrado em posição fetal com uma arma na mão. O registo das suas últimas palavras tornou-se viral nas redes sociais.

Delos Santos foi apenas uma das 81 pessoas mortas na semana passada nas operações policiais. O seu caso parece estar a representar um momento de viragem relativamente à “guerra às drogas” declarada pelo Presidente, que já terá causado pelo menos 5.500 mortes, mas que apesar disso não tinha até aqui abalado a popularidade de Rodrigo Duterte.

O impacto do sucedido levou o próprio Duterte a admitir pela primeira que algo correu mal na operação policial.

“Eu vi a gravação (das câmaras de vigilância) na TV e concordo que deve haver uma investigação para apurar responsabilidades”, afirmou. “Vai haver um processo e se forem condenados terão de ir para a prisão”, acrescentou o Presidente durante uma conferência de imprensa na segunda-feira. Estas palavras contrastam com a atitude que até aqui tem tomado, qualificando a morte de crianças e de inocentes como “danos colaterais” da sua “guerra às drogas”.

Os pais do adolescente abatido declararam que ele era um rapaz bem comportado, que adorava ver vídeos no YouTube, que os ajudava na sua loja, e cujo único vício era comer batatas fritas com queijo.

O Departamento de Justiça, o Senado e a Comissão para os Direitos Humanos lançaram investigações sobre o caso.

“Esperamos que as propostas que apresentámos sejam consolidadas de modo a chegarmos ao fundo de todas estas matanças extrajudiciais e reeexaminar a estratégia governamental para o problema da droga”, afirmou ao “The Guardian” o senador Paolo Benigno Aquino IV, sobrinho de Benigno Aquino, senador assassinado durante a ditadura de Ferdinando Marcos.

Os protestos populares estão a contar com o apoio de elementos da classe política, assim como da Igreja Católica.