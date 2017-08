Um suspeito do atentado de Barcelona fica em liberdade. Outros dois em prisão preventiva

Depois de terem sido presentes a juiz, dos quatro suspeitos de levarem a cabo o atentado, dois ficaram em prisão preventiva, um em liberdade e outro mantém-se detido para interrogatório

Dois dos suspeitos do atentado em Barcelona, Mohamed Houli Chemlal e Driss Oukabir, vão ficar em prisão preventiva. Apesar de o Ministério Público ter pedido a mais gravosa medida de coação para os quatro homens, o juiz decidiu, esta terça-feira, que Mohamed Aalla fica em liberdade condicional e que Sahl El Karib continua detido para interrogatório por pelo menos mais 72 horas.

Os quatro homens comparecem, esta terça-feira, perante o juiz da Audiência Nacional [um tribunal superior espanhol que julga delitos de maior gravidade, como os casos de terrorismo e crime organizado, entre outros] Fernando Andreu.

Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir, Mohamed Aalla e Sahl El Karib são membros da célula que realizou os ataques. No total, o grupo seria composto por 12 terroristas: cinco foram abatidos em Cambrils, dois morreram na explosão de quarta-feira na casa de Alcanar, e o último, Younes Abouyaaqoub (suspeito de ser o condutor da carrinha que atropelou várias pessoas nas Ramblas), foi morto segunda-feira pela policia catalã.

Quem são os quatro suspeitos ouvidos em tribunal

Mohammed Houli Chemlal, 22 anos, ficou ficou ferido na explosão de uma moradia em Alcanar (nas véspera do atropelamento nas Ramblas), quando a célula preparava explosivos. Esta terça-feira, em audiência, repetiu o que tinha já dito à policia catalã, a quem deu informações chave para a investigação que permitiu desmantelar a célula terrorista ligada aos atentados. Foi o primeiro dos quatro suspeitos detidos pelos ataques. Ficou em prisão preventiva.

Também com a medida de coação mais grave ficou Driss Oukabir. Originário de Marsella (França), o seu nome surge associado ao aluguer da viatura usada no ataque nas Ramblas, em Barcelona. O irmão Moussa foi um dos cinco homens abatidos pela policia em Cambrils.

“Cabe deduzir a existência de indicios racionais e fundamentados de criminalidade no que diz respeito a Mohammed Houli Chemlal e Driss Oukabir”, lê-se no documento assinado pelo juiz, acusando ambos “dos crimes de participação em grupo terrorista, homicídios e posse de explosivos”.

Mohamed Aallaa, que sai em liberdade condicional, foi detido em Ripoll. O irmão, Sadi Aallaa, foi um dos cinco terroristas mortos em Cambrils. “Por agora, as provas encontradas sobre a sua colaboração com o grupo terrorista não são suficientemente sólidas para decretar ua medida tão execional como a prisão preventiva”, explica o juiz. Mohamed surge como proprietário do carro usado em Cambrils, mas tudo indica que o verdadeiro dono fosse o irmão.

A Salah El Karib ainda não foi aplicada medida de coação. O suspeito que gere um call center e que a polícia relaciona com Driss Oukabir, permanece detido para interrogatório por pelo menos mais 72 horas, uma vez que o tribunal “está à espera de resultados de diligências da investigação essenciais”.