Sismo no sul de Itália faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram na segunda-feira à noite na sequência de um sismo na ilha de Ischia, no golfo de Nápoles, no sul de Itália, segundo o mais recente balanço das autoridades italianas.

O primeiro balanço dava conta de uma vítima mortal, uma mulher que foi atingida por pedras e detritos que caíram de uma igreja na localidade de Casamicciola, localizada no norte da ilha, indicou a proteção civil italiana. A segunda vítima, também uma mulher, foi encontrada nos escombros de uma casa que ruiu devido ao forte abalo que se registou na ilha.

As equipas de socorro continuam a tentar retirar dos escombros duas crianças de quatro e sete anos, depois de terem conseguido resgatar o seu irmão, um bebé com apenas sete meses, por volta das 4h00 (3h00 em Lisboa), diz a AFP, citando a câmara municipal de Nápoles. A mesma agência noticiosa refere que foi a mãe das crianças, que se encontra já em segurança, que deu o alerta.

O sismo ocorreu às 20h57 (19h57 em Lisboa), com epicentro a noroeste da ilha e hipocentro a dez quilómetros de profundidade. Os maiores estragos foram registados em duas pequenas localidades na costa norte da ilha, Casamicciola e na vizinha Lacco Ameno. Em Casamicciola, ruíram uma dezena de edifícios, algumas estruturas e o abastecimento de eletricidade foi interrompido, segundo a imprensa local, que cita fontes dos bombeiros.

Pelo menos 39 pessoas ficaram feridas, na maioria dos casos sem gravidade, acrescentaram. Inicialmente, o Instituto de Geofísica e Vulcanologia de Itália (INGV) tinha anunciado uma magnitude de 3,6 na escala aberta de Richter, mas horas depois corrigiu a informação para 4,0 de magnitude na mesma escala.

“Estava no sofá a ver televisão. De repente, ficou tudo escuro, comecei a tremer e algo caiu sobre a minha cabeça. Comecei a gritar, a minha mãe pegou em mim e corremos os dois lá para fora”, escreveu uma testemunha no Twitter. “Foi uma experiência horrível, estava tudo a abanar, tudo mergulhado numa grande escuridão, as casas estavam a ruir... foi um pesadelo”, escreveu outra testemunha na mesma rede social.

Pouco depois das 00h00 (23h00 em Lisboa), a proteção civil anunciou ter retirado com vida um casal dos escombros da casa de família e que prosseguiam os trabalhos para retirar três crianças.

A ilha de Ísquia, próxima da de Capri, é um dos destinos turísticos mais populares do Golfo de Nápoles, com cerca de 50 mil habitantes. Os tremores de terra são ali frequentes. O mais grave ocorreu em julho de 1883, com uma magnitude de 5,8. Mais de duas mil pessoas morreram.

O sismo de segunda-feira ocorreu a dias do primeiro aniversário do sismo que fez 299 mortos em Amatrice, no centro do país, a 24 de agosto de 2016.