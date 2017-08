Putin substitui embaixador que participou em encontros controversos com a equipa de Trump

O Governo russo anunciou que Anatoly Antonov vai substituir Sergei Kislyak enquanto embaixador do país nos Estados Unidos, numa altura em que as autoridades do país continuam a investigar as suspeitas de conluio entre a equipa do Presidente Donald Trump e elementos próximos de Vladimir Putin para garantir a eleição do empresário norte-americano.

Kislyak, que representava os interesses russos nos EUA desde 2008, vai abandonar o cargo de embaixador a 1 de setembro e será substituído por Antonov, atual vice-ministro dos Negócios Estrangeiros que foi vice-ministro da Defesa entre 2011 e 2016.

A troca, aponta uma especialista ao Politico, marca uma mudança de paradigma nas relações diplomáticas entre a Rússia e os EUA num momento de altas tensões, depois de o Congresso norte-americano ter aprovado mais sanções ao governo russo por causa da alegada ingerência nas presidenciais de novembro.

“É a continuação de uma tendência a que estamos a assistir em toda a Europa, onde Moscovo está a instalar diplomatas de linha dura que seguem um estilo quase soviético”, diz Heather Conley, que gere os programas da Europa e Eurásia no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.

O decreto presidencial que ordena a substituição de Kislyak foi promulgado na segunda-feira, depois de uma série de revelações sobre encontros mantidos pelo ainda embaixador russo com membros da campanha de Donald Trump.

Figura afável do circuito de festas diplomáticas em Washington, Kislyak é uma figura política experiente com acesso aos círculos do governo americano que, no último ano, funcionou como interlocutor entre a equipa do Presidente americano, incluindo o seu genro Jared Kushner, o ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional Michael Flynn e o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions.

ABDELHAK SENNA

Flynn foi forçado a demitir-se do cargo após ter sido revelado que manteve contactos ilegais com Kislyak em dezembro, durante a transição de Trump para a Casa Branca; o embaixador russo esteve ainda no centro da controvérsia que levou Sessions a renunciar a todas as investigações do FBI à ingerência russa e à alegada conivência do círculo de Trump com operacionais do governo Putin.

Em maio, Kislyak participou num encontro do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, com o Presidente Trump na Casa Branca pouco depois de este ter despedido James Comey da chefia do FBI. Nessa reunião, Trump revelou informações altamente confidenciais ao governo russo sobre um alegado plano de ataque do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) com base em dados fornecidos aos EUA pelos serviços secretos israelitas.

Ao contrário de Kislyak, Antonov, 62 anos, tem uma postura mais dura relativamente aos EUA, tendo culpado o país em 2015 pela deterioração das relações diplomáticas — que viriam a atingir um nível ainda mais baixo este ano. “Eles têm de mudar o seu comportamento”, declarou em entrevista ao canal RT. “Não fomos nós que provocámos o confronto entre a NATO e a federação russa.”

Enquanto funcionário de alto nível do Ministério da Defesa, o futuro embaixador russo em Washington foi um importante estratego da invasão da Crimeia em 2014, tendo sido recompensado por Putin com uma medalha de métido por ter conseguido firmar a anexação da península ucraniana nesse ano.