Comissário europeu defende alteração de postura em relação à Turquia

O comissário da União Europeia para o Alargamento sugeriu esta semana que o bloco deve alterar a sua postura em relação ao processo de adesão da Turquia, após o Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, ter pedido aos turcos que vivem na Alemanha que não votem nos dois maiores partidos políticos a votos nas eleições federais de setembro.

Na semana passada, Erdogan disse que os cidadãos alemães de origem turca não devem votar nem no partido da chanceler Angela Merkel, os Democratas Cristãos (CDU), nem no Partido Social Democrata (SPD) do ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, porque estes têm estado a assumir uma postura anti-Turquia a par d’Os Verdes.

Reagindo a isto, o comissário Johannes Hahn declarou ontem em entrevista ao jornal alemão “Süddeutsche Zeitung” que é altura de a UE mudar a sua postura em relação ao país — que apresentou o seu primeiro pedido de adesão ao bloco em 1987, num processo que foi formalmente suspenso pelo Parlamento Europeu há alguns meses perante a purga de centenas de milhares de opositores e críticos de Erdogan no rescaldo do golpe falhado de julho de 2016.

“Acredito que é altura de os Estados-membros discutirem as implicações estratégicas deste comportamento”, defende Hahn na entrevista. “Encolher os ombros não é uma estratégia política de longo prazo.” Questionado sobre os seus argumentos, o comissário europeu diz que a posição do bloco deve ser repensada por causa da interferência de Erdogan na campanha eleitoral para o Bundestag e da exigência feita por Ancara para que o autor turco-alemão Dogan Akhanli seja extraditado.

“A interferência do Presidente Recep Tayyip Erdogan numa campanha eleitoral nacional, bem como os pedidos de extradição de alegados opositores políticos, são inaceitáveis”, defende o austríaco que detém o cargo das políticas de expansão da UE desde 2014.

A entrevista decorreu dois dias depois de Akhanli ter sido detido pela polícia espanhola em Granada. No sábado, o escritor e dissidente turco, de 60 anos, foi algemado e levado para uma esquadra para interrogatório. Apesar de ter sido libertado horas depois, está proibido de sair de Espanha até que os juízes decidam se deve ou não ser extraditado para a Turquia — num caso que deixa a descoberto a forma como regimes autoritários usam a Interpol para caçar opositores dentro da UE.

Depois da votação do Parlamento Europeu para suspender o processo de adesão da Turquia à UE, os Estados-membros e a Comissão Europeia têm evitado ao máximo criticar as ações do governo turco, sobretudo por não quererem pôr em risco o controverso acordo de refugiados alcançado com Ancara em março de 2016, que veio reduzir o número de chegadas de requerentes de asilo ao território europeu.

Para Hahn, os mais de 140 mil despedimentos e 50 mil detenções que já tiveram lugar na Turquia no último ano, sem qualquer fundamento legal, demonstram que Ancara “aparentemente não está disposta a alterar a sua rota”, que está a “afastá-la cada vez mais da Europa”.

Ao mesmo diário alemão, o ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, sublinhou que “Erdogan não conhece limites e quer provocar o aborto das negociações de adesão” à UE, defendendo que o melhor a fazer é “manter o sangue frio e não cair” no engodo, sobretudo porque, diz, ainda há esperanças de salvar a democracia turca.