Barcelona. Quatro suspeitos formalmente acusados de homicídios terroristas

Os quatro detidos relacionados com a célula terrorista dos atentados na Catalunha terminaram as declarações, que começaram esta terça-feira pela manhã, perante o juiz da Audiência Nacional Fernando Andreu e o Ministério Público pediu prisão sem fiança para todos.

Mohamed Houli, Driss Oukabir, Mohamed Aalla e Salah el Karib foram formalmente acusados dos crimes de participação em grupo terrorista, homicídios e posse de explosivos. As medidas de coação para cada um dos quatro detidos serão agora decididas pelo magistrado.

Segundo fontes judiciais, os detidos acabaram de prestar declarações antes das 18h, depois de terem sido conduzidos à Audiência Nacional, em Madrid, desde Barcelona e terem sido interrogados durante todo o dia.

Os alegados membros da célula terrorista que perpetrou os atentados que acabaram com a vida de 15 pessoas compareceram sob reserva de sigilo perante o juiz e quatro procuradores da Audiência: a encarregada do caso do caso, Ana Noé, a coordenadora de jiadismo, Dolores Delgado, o procurador chefe, Jesús Alonso, e o tenente Miguel Ángel Caballo.

Um dos quatro detidos por implicação nos atentados de Barcelona e Cambrils confirmou, perante o juiz da Audiência Nacional, que a célula terrorista a que pertencia estava a preparar um ataque de maior dimensão. Mohamed Houli Chemlal, terrorista que ficou ferido na explosão de uma moradia em Alcanar (Tarragona), admitiu que o grupo terrorista a que pertencia estava a organizar um ataque com explosivos que tinha como alvo a Sagrada Família. O imã Abdelbaki Es Satty queria imolar-se no ataque, acrescentou Mohamed Houli Chemlal.

Interrogado pelo juiz, Driss Oukabir admitiu ter alugado as carrinhas que foram utilizadas pelos terroristas, mas pensando que eram para fazer uma mudança e rejeitou qualquer ligação à célula jiadista, assegurando que não sabia nada sobre ela.

Por sua vez, Salah El Karib garantiu ao juiz que não integrava a célula jiadista, tendo apenas servido de intermediário para a compra de bilhetes de avião para o imã Ripoll e Driss Oukabir, que lhe deram ambos uma comissão.

