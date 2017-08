Suspeito da autoria do ataque nas Ramblas foi abatido pela polícia

Younes Abouyaaqoub foi morto pela polícia catalã na sequência de uma operação policial nos arredores de Barcelona

A polícia catalã abateu Younes Abouyaaqoub, o marroquino identificado como o condutor da carrinha branca que atropelou várias pessoas nas Ramblas, em Barcelona, na última quinta-feira. O suspeito foi morto a tiro na sequência de uma operação policial em Subirats, a cerca de 50 quilómetros do centro de Barcelona.

Ao início da tarde desta segunda-feira, a polícia confirmou ter em curso uma operação policial. A imprensa espanhola avançou que se trataria de alguém com “traços parecidos ao terrorista em fuga” e que transportava o que parecia ser um cinto de explosivos.

Younes Abouyaaqoub tinha sido identificado,esta segunda-feira de manhã, pelo Governo catalão como o homem suspeito de conduzir a carrinha usada no ataque nas Ramblas, em Barcelona, na quinta-feira.

A principal linha de investigação aponta para a hipótese de Younes Abouyaaqoub ter conduzido sozinho a carrinha Fiat usada no ataque. O veículo alugado foi pago com o seu cartão de débito, mas requisitado em nome de Driss Oukabir, outro dos membros da célula jiadista entretanto identificada.

A polícia catalã acredita que o suspeito fugiu inicialmente a pé, atravessando o mercado de La Boqueria. O “El País” publica mesmo imagens do interior do mercado, nas quais aparecem um jovem de camisa clara e óculos escuros que as autoridades pensam ser Abouyaaqoub.

O suspeito terá caminhado alguns quilómetros, acabando por se dirigir à zona universitária. Posteriormente roubou um carro para escapar, veículo que abandonou após percorrer mais três quilómetros. No interior do Ford Focus branco foi encontrado o corpo de Pablo Pérez, morto com arma branca (entretanto confirmado como a 15ª vítima dos atentados na Catalunha).

O carro chegou a ser perseguido e um agente ficou ferido numa perna, atingido pelo condutor em fuga, que apesar disso conseguiu abandonar o veículo e correr, segundo contou uma testemunha.

Abouyaaqoub é um dos três membros da célula jiadista (de pelo menos 12 pessoas) que permanecem desaparecidos. Os restantes morreram supostamente na explosão numa casa de Alcanar, usada pelos terroristas.

Questionado pelos jornalistas, o conselheiro do Interior do governo autónomo catalão, Joaquim Forn, acrescentou que o imã de Ripoll, alegado mentor dos atentados, “não tinha antecedentes” e que “a comunidade muçulmana não pensava que fosse um radical”.

De acordo com as investigações citadas pelo “El País”, o imã terá morrido na explosão.

O atentado em Barcelona e em Cambrils fez 15 mortos, incluindo duas portuguesas, e mais de uma centena de feridos.