Pablo Pérez: a 15ª vítima

Sobe para 15 o número de mortos no atentado terrorista em Barcelona e Cambrils. A informação foi confirmada pelas autoridades catalãs, esta segunda-feira, em conferência de imprensa. Foi também confirmado que o condutor da carrinha que atropelou e matou 13 pessoas nas Ramblas é Younes Abouyaaqoub.

Depois do atropelamento, o suspeito fugiu, inicialmente a pé, atravessando o mercado de La Boqueria. Terá caminhado alguns quilómetros, acabando por dirigir-se à zona universitária. Posteriormente roubou um carro para escapar, veículo que abandonou após percorrer mais três quilómetros. No interior do Ford Focus branco foi encontrado o corpo de Pablo Pérez, morto com arma branca. A polícia confirma agora que esta morte está relacionada com o atentado de quinta-feira, elevando o número de vítimas mortais.

Quando a polícia se aproximou do carro, encontrou o corpo de Pablo Pérez com um mochila ao lado (que se pensou ter explosivos, mas afinal estava vazia). Ao principio, as autoridades acreditavam que o Pérez tinha sido morto pelos tiros das autoridades quando perseguiam Abouyaaqoub. Mais tarde, foi confirmado que a causa da morte foi esfaqueamento.

O suspeito foi descrito pelos responsáveis pela pasta do Interior no governo regional catalão como “um homem de estatura física normal, com aproximadamente 1,80m de altura, pele escura, cabelo curto, que poderia ter barba”.

Younes Abouyaaqoub está a monte e é considerado pelas autoridades policiais espanholas como “armado e perigoso”.

O novo balanço das autoridades aponta para nove feridos em estado crítico e dez com ferimentos graves, na sequência do atropelamento das Ramblas, e três pessoas em estado grave relacionados com ataque em Cambrils.

Todos 15 mortos no atentado já foram identificadas: seis espanhóis, três italianos, dois portugueses, um belga, um norte-americano, um canadiano e uma criança com nacionalidade britânica e australiana.