“Os plátanos de Barcelona testemunharam o massacre. Eles ainda estão de pé”: o que se escreve nas árvores e ruas das Ramblas

“Os plátanos de Barcelona testemunharam o massacre. Eles ainda estão de pé.” A frase gravada num dos troncos das árvores nas Ramblas, local onde 13 pessoas perderam a vida (mais duas morreram noutras localidades), é uma das muitas deixadas por quem tem querido expressar a sua solidariedade após o ataque terrorista de quinta-feira. É sabido que os memoriais às vítimas, as flores e as velas são uma constante do período pós-atentados, uma das formas possíveis das comunidades fazerem o luto e contrariarem o medo. Barcelona não é exceção. Mas, desta vez, as mensagens de apoio encontraram no próprio local da tragédia um espaço muito especial onde permanecer.

Getty Images

A várias cores, intensas apesar de usarem poucas palavras, essas mensagens traduzem em várias línguas a solidariedade para com uma cidade em luto. Dizem coisas como “vocês nunca nos derrotarão” e “os abraços contam”, mas “amor” é a palavra mais recorrente, assinada com várias nacionalidades. Aparece em frases como “o amor vencerá”; “sem amor não há futuro” ou “o amor conquistará todos os medos”.

Basta confirmar. Das Filipinas, Alemanha, Polónia, Rússia, Israel, França, em português... as inscrições multiplicam-se, tal como os apelos à paz. “Os abraços contam”, diz outra mensagem, não muito longe de uma das várias que recordam que “os terroristas não são muçulmanos”.