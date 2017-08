Mulher morre em acidente num elevador de hospital em Sevilha após ter dado à luz

Acidente ocorreu quando a mulher de 26 anos se encontrava a ser transportada de maca num elevador de um hospital de Sevilha e o aparelho arrancou com as portas abertas

Rócío Cortés Núñez, de 25 anos, morreu “cortada em dois” num acidente ocorrido às 14h30 de domingo, quando se encontrava a ser transportada de maca num elevador, após ter dado à luz por cesariana no Hospital Nossa Senhora de Valme, em Sevilha.

As portas do elevador começaram a abrir e fechar, o que levou o funcionário a decidir retirar a maca do elevador, que arrancou com as portas abertas quando parte do corpo de Núñez já se encontrava no exterior.

A sua filha recém-nascida encontrava-se com ela na maca, mas escapou ilesa.

A ministra regional da Saúde, Marina Alvarez, disse que foi aberta uma investigação sobre o acidente “rápido, invulgar e trágico”, acrescentando que o aparelho tinha passado nos testes de segurança efetuados a 12 de agosto.

Núñez tinha dois filhos de quatro e cinco anos, além da menina que acabara de dar à luz. Os seus familiares manifestaram-se devastados com o sucedido e afirmaram que os responsáveis têm de ser punidos.