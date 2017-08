Memorial das vítimas: “No tinc por” (não tenho medo)

Foram já identificadas todas as vítimas mortais do duplo atentado em Barcelona e em Cambrils, informou esta segunda-feira Carles Mundó, conselheiro de Justiça do Governo da Catalunha.

O número de mortos aumentou para 15, depois de as autoridades catalãs terem confirmado a ligação entre um corpo encontrado no interior de um carro, na zona universitária da cidade, e o atentado nas Ramblas. No total morreram seis espanhóis, três italianos, duas portuguesas, um belga, um norte-americano, um australiano e um canadiano.

Vítimas recém-identificadas

PAU PÉREZ, 34 ANOS, ESPANHOL

É a 15.ª vítima mortal do atentado. O seu corpo foi encontrado dentro de um Ford Focus branco, na zona universitária da cidade. Terá sido esfaqueado pelo suspeito do atropelamento nas Ramblas, Younes Abouyaaqoub, quando este se pôs em fuga, já depois do ataque. Pau Pérez tinha 34 anos e vivia em Vilafranca del Penedès, a cerca de 60 quilómetros de Barcelona. Trabalhava em Barcelona, numa empresa do sector vinícola, tendo no passado colaborado com várias organizações não-governamentais, segundo o “El País”

Ian Moore Wilson, CANADIANO, 78 anos

As autoridades espanholas divulgaram apenas a sua nacionalidade e idade. A imprensa canadiana informou que se trata de Ian Moore Wilson. Também a filha, Fiona Wilson, confirmou numa publicação partilhada no Facebook que o pai era uma das vítimas do atentado em Barcelona. Ainda não foram divulgadas mais informações.

ITALIANO, 35 anos

Sobre o cidadão italiano que morreu no ataque também pouco se sabe. A única informação divulgada foi que teria 35 anos.

Vítimas cujas identidade havia sido já divulgada

PORTUGUESA, 74 ANOS (NOME NÃO REVELADO)

Passeava pelas Ramblas quando foi atropelada pela carrinha branca. É a quinta vítima nacional a morrer num atentado terrorista. Pouco se sabe sobre a portuguesa: nasceu em Lisboa em 1943 e residia na Grande Lisboa.

PORTUGUESA, 20 ANOS (NOME NÃO REVELADO)

A mulher de 74 anos estava acompanhada da neta de 20 anos, que residia em Londres e também morreu atropelada. Os corpos das duas chegam a Portugal esta segunda-feira à tarde, num avião da Força Aérea Portuguesa disponibilizado pelo Governo, seguindo depois para o município de Sintra, onde serão sepultados, disse à Lusa fonte do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades.

FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 57 ANOS, ESPANHOL

Era uma tarde de passeio em família. Francisco López Rodríguez estava nas Ramblas com a mulher, a sobrinha e os dois sobrinhos-netos. Nascido em Lanteira, em Granada, mudou-se para os arredores de Barcelona, em Rubí, no início dos anos 60. Segundo o “El País”, era mecânico de profissão, deixou dois filhos e uma filha.

CRIANÇA MENOR DE IDADE, ESPANHOLA

Juntamente com Francisco López Rodríguez estava o sobrinho-neto. O menino, que segundo a imprensa espanhola tinha três anos, foi também uma das vítimas mortais do ataque. Desta família ficaram ainda feridas mais três mulheres - a irmã, a mãe e a tia-avó da criança. Esta última era casada com Francisco López Rodríguez.

PEPITA CODINA, 75 ANOS, ESPANHOLA

Vivia nos arredores de Barcelona, Sant Hipòlit de Voltregà e passeava com a filha, Elisabet, quando aconteceu a tragédia.

Ana Maria Suarez, 61 anos, espanhola

É a única vítima mortal do ataque em Cambrils. Estava acompanhada pelo marido e pela irmã, que ficaram feridos, segundo a Radio Television Espanola. Vivia em Saragoça.

BRUNO GULOTTA, 35 ANOS, ITALIANO

“Bruno era uma referência para todos os que o conheciam”: assim homenageava a revista “Tom's Hardware” o seu responsável de vendas, esta sexta-feira, depois de se saber que era uma das vítimas mortais do atentado. Bruno estava em Barcelona de férias com a mulher Martina e os dois filhos. Caminhava pelas Ramblas com o filho mais velho, de seis anos. Segundo a imprensa espanhola, empurrou o menino colocou-se à frente para impedir que a carrinha o atropelasse. A família era originária de Legnano, em Milão.

LUCA RUSSO, 25 ANOS, ITALIANO

O nome foi confirmado pelo primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. Luca Russp tinha terminado o ensino superior no ano passado. Estudou Engenharia Energética na Universidade de Pádua. Estava em Barcelona de férias com a namorada, Marta, que ficou ferida, refere o jornal italiano “La Reppublica”. “Estávamos a passear juntos. Do nada, apareceu a carrinha”, contou a namorada.

JARED TUCKER, 42 ANOS, NORTE-AMERICANO

Las Ramblas era ponto obrigatório na visita de Jared e Heidi durante a passagem por Barcelona. O casal norte-americano viajava há semanas pela Europa, contou à ABC NEWS o cunhado de Jared, Kalani Kalnui. Os dois separaram-se por minutos no meio daquela que era uma das ruas mais movimentadas de Barcelona: Jared precisava de uma casa de banho e Heidi aproveitou o tempo para comprar algumas lembranças. Nunca mais se viram.

ELKE VANBOCKRIJCK, 44 ANOS, BELGA

Estava de férias em Espanha com o marido e os dois filhos, de 11 e 14 anos, escreve a imprensa local. Vivia em Tongres, na zona flamenga da Bélgica, onde era funcionária dos correios. Segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, há belgas entre a centena de feridos no atentado, incluindo um em estado muito grave.

JULIAN CADMAN, 7 ANOS, AUSTRALIANO E BRITÂNICO

A criança com dupla nacionalidade encontrava-se com a mãe a passear nas Ramblas quando aconteceu o ataque terrorista. Inicialmente foi dado como desaparecido, mas o ministro do Interior catalão clarificou que “ele nunca esteve perdido”. As autoridades não terão incluído Julian na lista de vítimas por este não ter sido ainda identificado nem a sua família informada sobre a sua morte, explicou o ministro. Em comunicado, a sua família descreve-o como um rapaz “enérgico, divertido e atrevido” que estava “sempre a fazer sorrir” aqueles que o rodeavam. A sua mãe ficou gravemente ferida no atentado e encontra-se ainda internada, embora o seu estado de saúde tenha sido descrito como “estável”.