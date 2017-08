Itália. Sismo causa pelo menos um morto

Sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter abalou a ilha de Ísquia, no Golfo de Nápoles esta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos uma pessoa

Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter abalou esta segunda-feira à noite a ilha de Ísquia, no Golfo de Nápoles, sul de Itália, provocando a morte a pelo menos uma pessoa, além de danos materiais.

Fontes policiais disseram que a vítima mortal é uma mulher que foi atingida por pedras que caíram de uma igreja na localidade de Casamicciola.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia anunciou que o movimento sísmico se registou às 20:57 locais (19:57 em Lisboa) e teve epicentro a 10 quilómetros de profundidade.

Imagens difundidas pelos 'media' locais mostravam muros e paredes muito danificados pelo tremor de terra.

Em Casamicciola, no norte da ilha, caíram algumas estruturas e vastas zonas ficaram sem eletricidade, segundo a imprensa local.

O hospital de Rizzoli, na localidade de Lacco Ameno, foi evacuado por precaução, depois de terem sido detetadas várias rachas nas paredes.

Um médico do hospital, Roberto Allocca, disse à televisão SkyTG24 que duas dezenas de feridos, “muito ligeiros”, estavam a ser tratados no exterior do edifício.

A ilha de Ísquia, de origem vulcânica, é um dos destinos turísticos mais populares do Golfo de Nápoles, assim como a vizinha ilha de Capri.