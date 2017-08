Identificado homem que esfaqueou várias pessoas na Finlândia

O jovem de nacionalidade marroquina suspeito de ter esfaqueado mortalmente duas pessoas e ferido outras oito na cidade de Turku, no sudoeste da Finlândia, foi identificado como sendo Abderrahman Mechkah, segundo informações divulgadas esta segunda-feira por um tribunal finlandês.

Na última sexta-feira, o jovem de 18 anos atacou várias pessoas no centro da cidade de forma aparentemente aleatória. A polícia finlandesa suspeita, porém, que ele terá escolhido esfaquear sobretudo mulheres. “Pensamos que as vítimas foram escolhidas ao acaso, mas o seu alvo principal foram mulheres. Das dez vítimas, oito são mulheres e os únicos dois homens feridos foram atacados por terem tentado ajudar as mulheres ou deter o agressor”, afirmou Krista Granroth, porta-voz da polícia, numa conferência de imprensa realizada um dia após o ataque.

As duas vítimas mortais são uma mulher de 67 anos e uma adolescente de 15, informou a porta-voz na mesma ocasião, acrescentando que uma delas teve morte imediata e a outra não resistiu aos ferimentos já no hospital. Dois dos oito feridos continuam internados nos cuidados intensivos, mas já não correm risco de vida. Os restantes apresentam ferimentos menos graves e alguns deles já tiveram alta. Entre os feridos, há um cidadão sueco, um italiano e um britânico.

Depois do ataque, o suspeito foi baleado numa perna pela polícia, numa praça do centro de Turku, e acabaria detido. Encontra-se ainda no hospital. É acusado de “homicídio qualificado e tentativa de homicídio com intenção terrorista”, informou o mesmo tribunal finlandês também esta segunda-feira, num comunicado citado pela Reuters. Abderrahman Mechkah chegou à Finlândia em 2016 . Até há bem pouco tempo, vivia na receção de um centro para requerentes de asilo, encontrando-se ele próprio na condição de requerente, informou a televisão pública finlandesa “YLE”.

No dia do ataque, à noite, as forças de segurança detiveram, num apartamento em Turku, quatro cidadãos marroquinos que estiveram em contacto com o atacante. A polícia continua a investigar a ligação destes cidadãos ao ataque e continua também a tentar perceber se há alguma relação entre este incidente e os atentados nas cidades espanholas de Barcelona e Cambrils, que foram perpetrados por cidadãos marroquinos e resultaram na morte de pelo menos 15 pessoas e centenas de feridos.