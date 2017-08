Franceses noticiam que português foi abatido pela polícia, Governo está a “acompanhar o caso”

Incidente terá ocorrido no sábado numa localidade no norte de França, segundo os vários meios de comunicação franceses que o noticiaram. O homem estaria em tratamento médico devido a problemas psiquiátricos. Foi abatido pela polícia depois de ameaçar várias pessoas com uma faca no centro da cidade

Um cidadão português terá ameaçado várias pessoas com uma faca na localidade de Chalette-sur-Loing, no norte de França, tendo sido depois baleado pela polícia. O incidente terá ocorrido no sábado passado, segundo os vários meios de comunicação franceses que o noticiaram, entre os quais o “France Bleu”.

O Expresso contactou o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que informou que, “até há cerca de quatro horas, os serviços consulares em Paris ainda não tinham qualquer informação, nem por parte das autoridades francesas nem por parte dos familiares”, e garantiu que “o caso está a ser acompanhado”.

Segundo o jornal “France Bleu”, o homem - que é identificado com o nome de “Luís” - tinha 50 anos e vivia em Chalette-sur-Loing com a mãe, que estaria de férias em Portugal no dia em que tudo aconteceu. Apesar de não ter cadastro, seria conhecido das autoridades, estando identificado como potencialmente perigoso. Estaria em tratamento médico devido a problemas psiquiátricos.

No sábado, o homem terá ameaçado várias pessoas com uma faca no centro da cidade. O gesto chamou a atenção de outras pessoas e a polícia foi chamada ao local. O atacante pôs-se em fuga, mas o seu veículo, um Renault Scenic, acabaria por ser localizado pela polícia. Já à entrada de sua casa, e ainda dentro do carro, o homem recusou-se a acatar as ordens da polícia e ameaçou matar os agentes que participavam na operação policial. Ameaçou também “colocar bombas em toda a cidade”. Ao fim de algumas tentativas para o imobilizar, a polícia acabaria por atingi-lo a tiro.

Ainda segundo o “France Bleu”, foi descartada a possiblidade de se tratar de um “ato de terrorismo”. Terá sido aberto um inquérito da Inspeção-Geral da Polícia Nacional francesa para apurar se os disparos sobre o suspeito foram justificados.