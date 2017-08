EUA e Coreia do Sul iniciam exercícios militares após aumento de tensão com Pyongyang

Os treinos envolvem exercícios militares terrestres, marítimos e aéreos e simulações por computador, procurando articular respostas conjuntas a uma possível invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte

Os exércitos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul iniciaram esta segunda-feira os exercícios militares anuais, numa altura marcada pela tensão entre Pyongyang e Washington.

A Coreia do Norte já afirmou que os treinos são como “gasolina em chamas”, vendo-os como uma preparação para uma invasão. No entanto, a Coreia do Sul e Washington dizem que os exercícios são para fins defensivos e necessários para fortalecer a sua rapidez em caso de ataques externos.

De acordo com a BBC, após as ameaças da Coreia do Norte sobre Guam e uma guerra de palavras quase sem precedentes sobre os repetidos testes de mísseis de Pyongyang, os analistas alertaram que os treinos conjuntos podem ser vistos como uma provocação num momento particularmente sensível.

No domingo, o jornal oficial do governo da Coreia do Norte, o “Rodong Sinmun”, avançou que os exercícios piorariam o estado do país e advertiram sobre uma “fase incontrolável de uma guerra nuclear”. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, respondeu que Pyongyang não deveria usar os exercícios “como pretexto para agravar a situação”, informou a agência de notícias “Yonhap”.

A China e a Rússia, em julho, propuseram uma pausa nos treinos militares em troca de um congelamento de testes de mísseis. Joseph Dunford, presidente do Estado-Maior conjunto dos EUA, afirmou na semana passada que os exercícios militares “não estão atualmente na mesa como parte da negociação a qualquer nível” e os exercícios do Ulchi-Freedom Guardian (UFG) foram avançando como planeado.

Vão participar nas manobras UFG, com duração de cerca de 10 dias, 17.500 soldados dos EUA e 50 mil soldados sul-coreanos. Estes exercícios procuram treinar respostas conjuntas a uma possível invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte. Os treinos envolvem exercícios militares terrestres, marítimos e aéreos e simulações por computador.