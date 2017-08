Carro choca contra paragem de autocarro em Marselha e faz um morto e um ferido

O condutor foi detido. A polícia francesa está aconselhar as pessoas a evitarem a zona do porto antigo da cidade do sul da França

Um carro chocou esta segunda-feira de manhã contra uma paragem de autocarro em Marselha fazendo um morto e um ferido. O condutor, um homem de 35 anos, foi detido, mas ainda não é claro se foi um acidente ou um choque intencional. Há contudo outras informações que dão conta de que já tinha ocorrido um choque contra outra paragem de autocarro de outra zona de Marselha nesta segunda-feira mas que não fez vítimas. O site Francetvinfo refere que o segundo choque ocorreu em Valentine no 11º distrito e o primeiro no 13º. Os media francesas estão também a indicar que a vítima mortal é uma mulher com cerca de 40 anos. O primeiro choque ocorreu às 8h15 (7h15 em Lisboa) e o segundo uma hora mais tarde a vários quilómetros de distância. A polícia está a aconselhar as pessoas a evitarem a zona do porto antigo da cidade do sul da França.