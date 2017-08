Trump primeiro chama-lhes agitadores anti-polícia. Logo a seguir aplaude-os

Grupos de extrema-direita tinham planeado um "comício pela liberdade de expressão" num parque de Boston. Contramanifestantes decidiram também lá ir.

Ao ver que estes incluiam grupos como o Black Lives Matter, que protestam contra os repetidos assassínios de negros às mãos da polícia, o Presidente norte-americano Donald Trump emitiu um tweet característico: "Parece que há muitos agitadores anti-polícia em Boston. A polícia com ar duro e inteligente! Obrigado".

Acontecendo isto no contexto da polémica sobre o ato terrorista de Charlottesville – e sobre a reação no mínimo ambígua que o Presidente teve – o tweet arriscava-se a agravar a contestação pública. Pouco depois, Trump publicou um outro: "O nosso grande país anda dividido há décadas. Às vezes é preciso protestos para sarar, & vamos sarar, & ser mais fortes do que nunca!"

"Quero aplaudir os muitos manifestantes em Boston que estão a falar contra o preconceito e o ódio. O nosso país depressa se juntará num só!".

Dada a natureza epidérmica e frequentemente contraditória das mensagens de Donald Trump, ninguém achou demasiado estranho.

Entretanto, apenas umas escassas dezenas de manifestantes de extrema-direita apareceram. Em contrapartida, estavam lá uns 40 mil contramanifestantes. Resultado: o comício da extrema-direita não chegou a ter lugar.