Trump cancela presença nos prémios do Kennedy Center

O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, não irão estar presentes no tradicional evento anual de homenagem a individualidades no Kennedy Center, em dezembro, anunciou este sábado a Casa Branca. A decisão surge após vários homenageados terem afirmado que boicotariam uma receção na Casa Branca, antes do evento, que normalmente se realiza.

Esta receção, segundo anunciou o Kennedy Center, em um comunicado, também "já não irá acontecer".

Em comunicado, a Casa Branca afirmou disse que o presidente e a primeira-dama não participarão do evento do Kennedy Center "para permitir que os homenageados comemorem sem distrações políticas".

Este anúncio surge depois de o produtor de televisão Normam Lear, o cantor Lionel Richie e a dançarina Carmen de Lavallade terem dito que não iriam à referida receção na Casa Branca, que aconteceria antes da gala, a 3 de dezembro. Os outros homenageados este ano são a cantora Gloria Estefan e o rapper LL Cool J.

Estes prémios são entregues todos os anos, em dezembro, para homenagear artistas pelas suas contribuições às artes ao longo de suas vidas.

Os cinco homenageados devem participar num jantar e numa cerimónia, a 2 de dezembro, no Departamento de Estado, revelaram os presidentes do Kennedy Center, David Rubenstein e Deborah Rutter, no referido comunicado, onde se lê ainda que esta organização "respeita" a decisão dos Trump.

Nove instituições de solidariedade cancelam eventos em clube de Trump

No mesmo fim de semana nove as instituições não-governamentais e de assistência social que, apenas nesta semana, cancelaram galas que estavam programadas para ter lugar no Mar-a-Lago Club de Donald Trump. Neste sábado foi a vez da Fundação para a Preservação de Palm Beach, que zela pelo património arquitetónico da ilha, desistir dos planos para um evento previsto previsto para o mês de março.

O "Washington Post" diz que a fundação em causa era um dos novos clientes do clube de Trump e que, no passado, num evento semelhante realizado noutro lugar, desembolsou cerca de 244 mil dólares (207 mil euros) no arrendamento do espaço e em catering.

Dos 16 eventos que estavam previstos para a próximo temporada social, nove já foram cancelados. O desejo de evitar Mar-a-Lago surge na sequências das polémicas declarações do presidente norte-americano, proferidas depois dos protestos e confrontos de Charlottesville, a 12 de agosto, que resultaram na morte de uma pessoa. Donald Trump, apesar de ter condenado a violência, num primeiro momento disse que havia culpa de ambos os lados, algo que, para muitos, significou não fazer uma distinção moral entre neo-nazis e supremacistas brancos e manifestantes anti-fascistas.