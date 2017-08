Pyongyang ameaça EUA com “ataque sem misericórdia”

Os avisos e ameaças prosseguem entre a Coreia do Norte e os EUA. Este domingo, Pyongyang avisou Washington de que se os Estados Unidos e a Coreia do Sul prosseguirem com exercícios militares, tal representará “um comportamento imprudente, que poderá conduzir para uma fase descontrolada de guerra nuclear”.

Segundo a CNN, a ameaça de “um ataque sem misericórdia” foi transmitida pelo jornal oficial norte-corerano “Rodong Sinmun”, em vésperas de se iniciarem os referidos exercícios militares, o que faz aumentar a tensão das últimas semanas.

Na passada semana, o líder norte-coreano Kim Jong Un avisara ter pronto um plano para lançar mísseis sobre Guam – uma das maiores ilhas da Micronésia, no Oceano Pacífico, que integra o território dos EUA. E agora diz que tem capacidade militar para atingir o Hawai ou mesmo o continente americano. Contudo, segundo a CNN, a administração Trump diz que não tenciona recuar nos exercícios militares previstos.

O secretário de Estado da Defesa dos EUA, James Mattis, afirmara na semana passada que as opções militares iriam ser mantidas. E o responsável pelas relações internacionais, o secretário de Estado Rex Tillerson, mantinha a ideia de que a "pressão diplomática pacífica" para que Pyongyang parasse com os testes de mísseis balísticos assentaria sempre na presença de uma “ameaça militar” norte-americana.