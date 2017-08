Mulher de Mugabe recebe imunidade após agredir violentamente uma jovem

Grace Mugabe já foi para casa. A mulher do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, estava retida na África do Sul por ter agredido Gabriella Engels, uma jovem modelo de 20 anos que ia encontrar-se com um filho dela num hotel de luxo em Joanesburgo. A violência do ataque, praticado com uma extensão elétrica que tinha uma ficha na ponta, obrigou a vítima a levar catorze pontos na testa.

Uma vez apresentada queixa na polícia, o governo sul-africano ficou numa situação delicada. Por um lado, Grace Mugabe não tinha imunidade legal. Entrara no país há uma semana, sem o marido, para receber tratamento num pé. A imunidade, em princípio, não pode ser atribuída retrospetivamente, e ainda menos quando estão em causa crimes deste nível.

PHILL MAGAKOE /AFP / Getty Images

Por outro lado, a África do Sul e o Zimbabué são há muito aliados, e Robert Mugabe, atualmente com 93 anos, tem o estatuto de decano entre os líderes dos movimentos anticolonialistas africanos. Estando a decorrer uma cimeira regional na África do Sul, dificilmente outros países entenderiam que a mulher de Mugabe fosse levada a tribunal. E assim, citando estas e outras considerações, o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano decidiu conceder imunidade à acusada, frisando que se tratou de uma decisão "dura".

Candidata a sucessora do marido

Grace Mugabe deixou este domingo a África do Sul, acompanhada pelo marido, que tinha lá chegado na véspera e não chegou a assistir à conclusão da cimeira regional. Entretanto, os advogados de Engels – entre os quais o antigo procurador Gerrie Nel, que obteve a condenação do antigo atleta Oscar Pistorius por homicídio – anunciaram que vão contestar a imunidade nos tribunais superiores.

É mais um episódio polémico a envolver a esposa de Robert Mugabe, mais nova 40 anos e que vem tentando posicionar-se como sua sucessora à frente do país. Grace chegou a dizer que Mugabe vencerá as próximas eleições mesmo que morra antes, e recentemente tem tentado impor a regra de que o vice-presidente seja obrigatoriamente uma mulher.

De temperamento agressivo, ela já em 2009 tinha sido acusada de violência contra um fotógrafo (aí com a ajuda de um guarda-costas) mas nessa altura o processo acabou por ficar em nada. Agora a conclusão poderá ser diferente. Além do processo-crime, Engels diz que a agressão lhe vai estragar a carreira e quer ser indemnizada.