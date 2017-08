Los Angeles na rua contra o racismo

Centenas de pessoas manifestaram-se no sábado em Venice Beach, um bairro de Los Angeles, na Califórnia, com bandeiras e mensagens contra o fascismo, o racismo e o Ku Klux Klan

Dezenas de pessoas também marcharam no sábado em Laguna Beach, no sul da Califórnia, para expressar a sua solidariedade e apoio a Charlottesville, depois dos acontecimentos nesta cidade da Virgínia na semana passada.

As marchas em Venice Beach e em Laguna Beach foram algumas das realizadas nos Estados Unidos, rejeitando os movimentos de supremacia branca, nomeadamente uma realizada no centro de Boston, no Estado de Massachusetts.

A marcha da Laguna Beach levantou uma voz coletiva de repúdio pelos “movimentos brancos racistas e supremacistas” e os acontecimentos em Charlottesville, onde uma pessoa morreu e outras ficaram feridas depois de um veículo ter atingido manifestantes contra a Extrema-direita, noticiou a Efe.