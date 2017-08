Início da batalha de Tal Afar, último bastião do Estado Islâmico em Mossul

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou esta madrugada o início da batalha para recuperar Tal Afar, o último bastião do grupo extremista Estado Islâmico na província de Ninive.

Num discurso televisionado, Abadi, vestindo um uniforme militar, anunciou o "início da operação de libertação de Tal Afar".

"Digo aos (homens do) Daesh (acrónimo árabe do Estado Islâmico) que não têm outra escolha que não renderem-se ou serem mortos", afirmou.

Em 10 de julho, o primeiro-ministro declarou a libertação de Mossul após nove meses de um conflito caracterizado por elevado grau de destruição.

O Estado Islâmico apoderou-se de Mossul no verão de 2014, quando assumiu o controlo da maior parte do norte e oeste do Iraque.

O grupo declarou um califado e governou de acordo com uma estrita interpretação da lei islâmica e uma atitude implacável face aos seus opositores.

No entanto, dois dias após a libertação de Mossul, o comandante da coligação liderada pelos Estados no Iraque e Síria, general Stephen Townsend, afirmou que a batalha de Mossul não estava terminada e admitiu uma pausa para reagrupamento antes de desencadearem uma nova ofensiva contra o EI em Tal Afar e outros bastiões que permanecem sob controlo do grupo extremista no oeste do Iraque.