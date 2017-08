Funcionário muito bem pago ouvido por repórter a dizer que não fazia praticamente nada é despedido

O ex-porta voz do sistema judicial em Nova Iorque estava preocupado por já ter falado demais, e desabafou sem reparar que tinha voltado a ligar o mesmo número de telefone Sabe como é quando o telemóvel que temos algures num bolso liga acidentalmente para alguém e essa pessoa ouve as conversas que estamos a ter? Aconteceu agora ao homem que durante 20 anos foi porta-voz dos tribunais no estado de Nova Iorque, e os resultados não foram bons para ele

David Bookstaver, de 58 anos (faz 59 em setembro, e ia reformar-se a seguir), recebeu um telefonema de um repórter do New York Post, um tablóide nova-iorquino. Corriam rumores sobre a sua falta de produtividade desde que uma mudança do juiz-chefe dos tribunais tinha levado à sua própria substituição por outro porta-voz, trazido pelo novo juiz-chefe. Embora na prática os seus deveres já não lhe coubessem, Bookstaver mantinha o título de "diretor de comunicações". O seu substituto, oficialmente, era "coordenador de projetos especiais".

Acima de tudo, Bookstaver mantinha o ordenado: 166 mil dólares por ano, equivalentes a mais de 140 mil euros. E o repórter queria saber se ele continuava a trabalhar a tempo inteiro. Bookstaver explicou que sim. Embora a sua posição fosse menos visível do que antes, isso não queria dizer que ele não fizesse nada. Um chefe dele também entrevistado garantiu que os valiosos conhecimentos de Bookstaver continuavam a ser utilizados numa base constante.

"Deixaram-me sozinho e eu tenho uma grande boca"

Mas os rumores eram verdadeiros. Pelo menos a acreditar no que Bookstaver comentou para pessoas próximas logo que a conversa com o repórter terminou. Não se apercebendo de que tinha voltado a ligar o mesmo número, ele disse: "Olhem, para ser franco, é assim: a historia é verdade. Não estou a fazer nada. Mal apareço no emprego, e fui apanhado".

Perante o riso geral, Bookstaver explicou que lhe haviam retirado as suas responsabilidades, mas não o ordenado. "Deixaram-me sozinho e eu tenho uma grande boca. Disse a pessoas que não estava a fazer grande coisa, que passo imenso tempo fora. Eu estava a pedi-las. Quando se tem uma grande boca, isso acaba por nos apanhar".

E apanhou mesmo, um pouco mais cedo do que ele temia. Assim que o artigo saiu, Bookstaver foi despedido, com a justificação de que era preciso manter elevados padrões no serviço público. O facto de representantes dos funcionários judiciais terem logo aparecido a lembrar que a classe não negociava o contrato há sete anos também não ajudou.

A frustração de não ter nada para fazer

O irónico da situação é que Bookstaver parece ter sido um funcionario exemplar durante as duas décadas que esteve no cargo -- bom a explicar os tribunais ao cidadão comum, sempre pronto a ajudar. Os seus desabafos, embora imprudentes, parecem ter sido efeito da frustração. Não foi por sua vontade que passou a ir ao emprego apenas um ou dois dias por semana; é que não ia lá fazer nada.

De qualquer modo, o pior que lhe poderá acontecer, em princípio, será receber menos uns dólares por mês na sua pensão. E como herdou dois milhões e meio de dólares da mãe há uns anos, as questões materiais não deverão ser um problema.