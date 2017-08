Confirmado: corpos de avó e neta repatriados na segunda-feira

Os corpos das duas vítimas portuguesas que morreram no atentado ocorrido na quinta-feira nas Ramblas, em Barcelona, chegam a Portugal na segunda-feira à tarde, disse à Lusa fonte do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades.

Os cadáveres das duas mulheres foram este domingo entregues à família e saem de Barcelona esta segunda-feira, às 14h, num avião da Força Aérea Portuguesa disponibilizado pelo Governo, seguindo depois para o município de Sintra, onde serão sepultados, acrescentou a mesma fonte.

As duas cidadãs portuguesas, uma mulher de 74 anos residente na Grande Lisboa e a sua neta de 20 anos, residente em Londres, morreram nas Ramblas, movimentada avenida da capital catalã, atropeladas por uma furgoneta que, ao longo de um percurso de cerca de 600 metros, foi abalroando os transeuntes, fazendo um total de 13 mortos e 120 feridos, 17 dos quais se encontram em estado crítico.

Na sexta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, anunciou a existência de uma vítima mortal portuguesa, a avó, indicando que a neta estava dada como desaparecida. A confirmação da morte da rapariga de 20 anos ocorreu só este sábado, após identificação do corpo.

Espanha foi alvo de dois ataques terroristas na região da Catalunha, em Barcelona, na quinta-feira, e em Cambrils, na madrugada de sexta-feira, que fizeram um total de 14 mortos e 135 feridos, com a utilização de viaturas que atropelaram pessoas indiscriminadamente.

Ambos os ataques foram reivindicados pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico (também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh).