A guerra adormecida

Quando lhe telefonei a pedir uma entrevista, Vojislav Šešelj falou-me num inglês articulado: “Apareça com um intérprete. Só dou entrevistas em sérvio.” Nascido em Sarajevo em 1954, Šešelj foi acusado de recrutar grupos paramilitares durante as várias guerras dos anos 90 e de os ter incitado a cometer atrocidades contra populações civis, enquanto, em paralelo, ia tendo uma carreira académica. Doutorou-se aos 25 anos com uma tese sobre a “essência política do militarismo e do fascismo” e chegou a dar aulas de teoria política na Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, antes de fundar o seu próprio partido, o Partido Radical Sérvio (SRS), defensor da Grande Sérvia, em 1991.

Na margem esquerda do Danúbio, no número 3 da rua Magistratski, em Belgrado, o edifício-sede do Partido Radical Sérvio converteu-se num pastiche do ambiente nazi da II Guerra Mundial. Debaixo de um frontispício triangular, na fachada verde oliva, uma antiga entrada para cavalos foi decorada com duas águias de bronze, incrustadas na parede de forma simétrica. Águias de duas cabeças, as patas ostentando espadas cruzadas, escolhidas para emblema do SRS. No corredor do rés do chão, filas de prateleiras com livros, todos do mesmo autor: o professor Šešelj. Atrás de um guiché um funcionário ocupava-se do telefone. Tinha o cabelo rapado e usava uma camisola justa para realçar os músculos de bodybuilder. Uma mulher de cabelo loiro pálido apareceu para me dar a notícia: o professor não podia comparecer para a entrevista. Tinha alterado a sua agenda e resolvera ir para fora de Belgrado. Estava a concorrer para presidente e era o primeiro dia de campanha. Não enviava um pedido de desculpas nem sugeria outra hora. O encontro falhado não me devia ter surpreendido. Antes de contactar Vojislav Seseljj, já tinha uma ideia do que esperar. Um dia, a partir da prisão, enviou uma carta em que chamava puta a uma procuradora do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia (ICTY), criado para julgar os crimes de guerra nos Balcãs. Escreveu também que a única autoridade que reconhecia ao juiz do processo em que estava a ser julgado era a de lhe fazer um fellatio.

catarina larcher

Šešelj foi vice-primeiro-ministro da Sérvia entre 1998 e 2000, quando Slobodan Milošević era o Presidente do que sobrava da República Federal da Jugoslávia, com a Sérvia e o Montenegro ainda juntos, durante o período crítico da guerra do Kosovo. Em 2003 entregou-se voluntariamente às autoridades, na sequência de um mandado de captura internacional. Depois de 11 anos em prisão preventiva e de sete anos em julgamento, saiu da cadeia em 2014 e em março de 2016 foi absolvido em primeira instância dos crimes de guerra de que era suspeito. Um mês depois estava a concorrer a primeiro-ministro, ganhando 23 lugares no parlamento e tornando-se o líder da oposição. Era esse o seu papel agora.

A mulher de cabelos loiro pálido perguntou-me se a entrevista podia ser com o vice-presidente do partido. Nemanja Šarović, um advogado de 42 anos de sorriso irónico, levou-me até ao seu gabinete e, depois de se sentar, exigiu o mesmo do seu presidente: um intérprete. Para Šarović, a realidade dependia sempre da perspetiva com que se olhava para ela e o tribunal internacional para os crimes na Jugoslávia era “uma anedota”. Havia uma manipulação vergonhosa sobre o que se passara ao longo dos anos 90 e do que eram as consequências dessa manipulação. “Estamos preparados para reconhecer a independência do Kosovo depois de os franceses, os espanhóis ou os cipriotas fazerem o mesmo com as minorias que nos seus países reclamam também a independência. Mas só depois deles.”

— Acha que a Sérvia deveria tomar de volta o Kosovo?

— Não podemos tomar de volta uma coisa que já é nossa.

Era por causa dessa pergunta que eu ali estava. Em janeiro, um comboio tinha tentado entrar no Kosovo forrado com uma mensagem escrita em 21 línguas: “O Kosovo é sérvio.”

Divisão

A forma mais barata de chegar ao Kosovo é de autocarro. Devíamos chegar ainda com luz a Mitrovica, mas, não havendo autoestradas, a meio caminho o inevitável aconteceu: parámos horas numa fila por causa de um acidente e quando nos mandaram encostar num check point já era noite cerrada. Dois homens fardados entraram na camioneta para correr os bancos, observando os passageiros, e, no fim, não nos exigiram os passaportes quando perceberam que éramos de fora. Seria isto a fronteira?

Houve um controlo de saída mas nenhum controlo de entrada. A terra de ninguém que costuma existir na fronteira entre países prolongou-se indefinidamente. O Google Maps indicava que estaríamos já a aproximarmo-nos de Mitrovica, mas nada mudara na paisagem. Colinas suaves, uma vegetação rasteira pontuada por árvores esparsas, pequenas concentrações de casas ao longo de curvas e, no cimo, igrejas ortodoxas, indicando a presença de famílias cristãs. Um todo o terreno preto cruzou a estrada de sirenes desligadas, circulando devagar, em patrulha. Tinha “Carabinieri” estampado no dorso. Eram italianos ao serviço da missão da União Europeia no Kosovo. A camioneta desceu a cidade ziguezagueando até ao rio. O condutor parou junto a uma ponte e fez-nos sinal para sairmos. A rua estava deserta. Hesitámos, mas o revisor saiu para apontar o dedo: “Ali.”

“Ali” era a margem de lá do rio Ibar, Mitrovica Sul, e o nosso alojamento, o North City Hotel, ficava em Mitrovica Norte, onde estávamos agora. Depois de o autocarro partir, virámos as costas ao rio e andámos até darmos com o sítio. Na receção, o funcionário levantou os olhos quando lhe perguntei sobre a rede móvel que era tencionávamos usar, uma vez que havia três disponíveis, nenhuma delas do Kosovo. Mónaco, Eslovénia ou Sérvia, o que recomendava? “Como assim? Isto aqui é a Sérvia.”

Mitrovica era o espelho do impasse dos últimos 18 anos no Kosovo. Em 1999, quando a guerra terminou ao fim de meses de bombardeamentos cirúrgicos pela força aérea norte-americana em Belgrado e com a chegada de milhares de soldados franceses à cidade, sob a égide da NATO, os habitantes sérvios concentraram-se a norte do rio e deixaram a margem sul para os albaneses. A cidade dividiu-se em duas nessa altura. Uma divisão desproporcional. Em Mitrovica Sul mais de 70 mil albaneses, na margem norte menos de 14 mil sérvios.

Na manhã seguinte, à luz do dia, a convicção do condutor de autocarro em enviar-nos para o outro lado do rio ganhou algum sentido. Que interesse poderia ter Mitrovica Norte para alguém de fora? A poucos metros do hotel, a praça central do enclave sérvio resumia-se a uma estátua numa pequena rotunda rodeada de prédios encavalitados uns nos outros. A estátua era um rei apontando o dedo para sul e foi erigida em junho de 2016 com dinheiro do Governo de Belgrado, em homenagem ao príncipe Lazar Hrebeljanović, que travou uma das mais famosas batalhas da história do Império Sérvio, a batalha do Kosovo, em 1389, em que acabaria por morrer juntamente com o sultão que comandava as tropas inimigas turcas.

Lazar foi sempre um símbolo para os sérvios do Kosovo. Talvez hoje, mais do que tudo, um símbolo de resistência ao caos da cidade. Prédios à espera de serem rebocados, expondo empenas inteiras de tijolo, passeios destruídos ou inexistentes, carros a circular sem matrícula, cabos de eletricidade pendurados como se fossem estendais e lojas exibindo atrás das montras peças de roupa cobertas de plástico para evitar sujarem-se.

Junto a uma estação de polícia, no segundo andar de um prédio recente, a sala de espera da Câmara Municipal de Mitrovica Norte estava atravancada por um sofá preto demasiado grande para o espaço disponível. Adrijana Hodžić vinha de uma reunião, cuidadosamente maquilhada, e exalava autoconfiança. “Estou sempre disponível para atender quem me bate à porta.” Em 2013 os governos de Belgrado e de Pristina chegaram a acordo para permitir que houvesse câmaras municipais próprias nos enclaves sérvios do norte do Kosovo.

catarina larcher

Número dois da autarquia, responsável pelo orçamento e o pessoal, Adrijana descreveu-se como “demasiado direta” para os jogos que os políticos locais costumam fazer e deu o exemplo da ponte histórica de Mitrovica. A ponte tinha sido barricada em 2011 pelos sérvios, como forma de demonstrarem a sua recusa em aceitar a independência do Kosovo. Em junho de 2014, quando foi finalmente desimpedida, o lado sérvio construiu um jardim na sua metade da ponte. Terra fresca, relva e vasos com ciprestes. Era um novo bloqueio. Houve escaramuças entre as duas margens, com pedradas e carros incendiados, mas o jardim ficou. “Foi batizado de Parque da Paz e passou a ser um local onde as pessoas iam tirar fotografias quando se casavam.” A União Europeia entrou com um projeto de renovação da ponte e o presidente da Câmara do outro lado do rio exigiu que a circulação fosse restaurada. “A ponte, tal como estava, era um símbolo do estado presente das coisas. Do que nos divide. Com tantas necessidades que temos, o que não faria eu com metade dos três milhões de euros gastos por Bruxelas com aquela ponte?” Adrijana lamentou como havia falta de tudo no enclave de cinco quilómetros quadrados geridos pela sua equipa. Os grandes equipamentos públicos estavam concentrados na margem sul do rio Ibar. Escolas, centros de saúde, recintos. “Estas instalações onde trabalhamos são alugadas a um proprietário privado.”

As obras no tabuleiro da ponte estavam quase terminadas e foi possível atravessá-la a pé. No lado sul, passeios largos, avenidas desafogadas. À saída da ponte, do lado esquerdo, um edifício grande, o Centro Diakonie para a Juventude, inaugurado em 2013, com cursos gratuitos de artes e línguas. Do lado direito, um centro cultural com programação de teatro e cinema. Ambos financiados pela União Europeia. Algumas ruas pedonais tinham cafés forrados a madeira e esplanadas com cadeiras de verga. O que não deveriam sentir os sérvios da margem norte perante este contraste? Na margem sul do Ibar, até o estádio da cidade foi renovado e reinaugurado em julho deste ano, com o nome Adem Jashari, em homenagem a um dos fundadores do Exército de Libertação do Kosovo, morto, com mais 58 membros da sua família, num ataque da polícia sérvia a sua casa em março de 1998, dias depois de a guerra começar. O estádio virou um monumento.

Destruição

Em Belgrado, a última guerra dos Balcãs deu também origem a um género muito próprio de monumentos. Os sucessivos governos da Sérvia que vieram depois de Milošević decidiram que alguns edifícios atingidos pelas bombas da NATO deveriam permanecer destruídos. O mais emblemático deles era a sede da Rádio e Televisão da Sérvia (RTS). Mantiveram o edifício descarnado, depois de um bombardeamento que matou 16 funcionários numa madrugada de abril de 1999. Uma nova ala foi construída para a RTS, ao lado da antiga, e o anormal tornou-se normal.

A sede da televisão fica num dos limites do parque Tašmajdan, um dos maiores espaços verdes da parte velha de Belgrado. A meio do parque, num restaurante mítico, o Madera, tinha à minha espera Dušan Janjić, um académico e ativista que foi o responsável pelo Kosovo dentro do Partido Comunista Jugoslavo durante os anos 80. No enorme salão do Madera, com as suas luzes embutidas e as suas cadeiras de pele, famílias abastadas e homens de negócios povoavam as mesas quando uma funcionária da receção me conduziu até ao meu entrevistado. “Fui o único sérvio na cerimónia de tomada de posse do Presidente do Kosovo no ano passado”, disse-me, com orgulho.

Dušan Janjić foi um dos 140 fundadores do Fórum de Relações Étnicas, um think tank criado em 1989 para discutir soluções que pudessem mitigar a tensão crescente entre as várias etnias da então Jugoslávia, quando as divisões internas ameaçavam desintegrar a unidade do país, gerida ao longo de décadas numa lógica federal que Milošević, depois da morte do Presidente Tito em 1980, vinha progressivamente a pôr em causa, a favor do exclusivo interesse dos sérvios.

Em novembro de 2015, com o apoio da fundação alemã Konrad-Adenauer-Stiftung, Janjić publicou um livro sobre os desafios do processo de “normalização” entre Belgrado e Pristina, em que refletia sobre até que ponto a estratégia usada por Bruxelas para gerir a candidatura da Sérvia a Estado-membro da União Europeia seria eficaz, porque “o futuro europeu” não estava a funcionar como uma motivação suficiente para Belgrado. “O reconhecimento da independência do Kosovo pela Sérvia como condição prévia para o país poder entrar na UE não faz sentido.”

Janjić nunca alinhou com a visão mística de Robert Kaplan, no seu livro “Balkan Ghosts”, de 1993, assente numa relação histórica ultraviolenta e inconciliável entre cristãos ortodoxos e muçulmanos, de vingança após vingança ao longo dos séculos. “Muitos dizem que é uma questão entre albaneses e eslavos ou entre cristãos e muçulmanos. Oficialmente, 85% dos sérvios do norte do Kosovo são cristãos ortodoxos, mas na verdade são todos muito seculares.” Melhorar a economia, o acesso ao emprego e à educação daria uma ajuda. “A taxa de desemprego oficial na Sérvia é de 19%, mas na realidade é, no mínimo, de 29%.” Em 2016, no Kosovo era ainda pior, com a taxa oficial nos 33% (58% entre os jovens) e uma em cada três pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. E a pobreza traz desespero. “Temos muitas pessoas dispostas a lutar por dinheiro e muitas delas estão armadas.”

O problema para Janjić é que “se estão a gastar demasiadas energias para os resultados obtidos” e, “sem uma estratégia clara por parte da Sérvia”, o tempo corre a favor do avanço do populismo, abrindo cada vez mais espaço para a instabilidade.

“O comboio enviado para o Kosovo em janeiro foi organizado pelos serviços secretos russos”, disse-me. “O Governo de Putin foi completamente marginalizado nas negociações que levaram à declaração de independência do Kosovo em 2008. Por isso, Moscovo está interessado em provocar uma crise. Não que desejem uma guerra, mas querem uma crise em que haja a necessidade de chamar a Rússia.” E haveria alguma hipótese de eclodir um novo conflito, tantos anos depois? “As pessoas estão fartas da guerra, mas eu diria que há um risco de acontecer um conflito em moldes diferentes do que vimos nos anos 90, sem o envolvimento de exércitos, apenas com insurgentes.”

Reunificação

Na avenida Zorona Đinđića, homens de cabelo rapado e fato treino ouviam a voz de Tina Turner sair das colunas de som da esplanada do Atase, “Good or bad, happy or sad/ Why, oh tell me, why do people break up.” O restaurante foi escolhido por Misa Vacić porque fica no limite do quarteirão onde cresceu e onde continuava a morar, no corno de terra onde os rios Sava e Danúbio se cruzam. Estávamos num dos primeiros bairros que Tito mandou fazer para dar casas a famílias de polícias e na parede de um dos prédios um novo mural tinha sido pintado com as caras de Putin e de Trump. E uma frase por baixo: “O Kosovo é sérvio.” Antigo porta-voz de um movimento de extrema-direita, o SNP 1389 (o ano da batalha do Kosovo), Vacić foi acusado pelo Ministério Público de ter espancado elementos de outro movimento de extrema-direita, o Dveri. Em fevereiro dera uma entrevista à “Newsweek” sérvia por outro motivo: como organizador do comboio com a mensagem “O Kosovo é sérvio.”

Os jornais noticiaram que, depois da entrevista à “Newsweek”, Vacić foi despedido do cargo de assessor do diretor do Gabinete para o Kosovo e Metohija, responsável por governar os sérvios no Kosovo. Mas agora Vacić, um homem de 30 anos, baixo e pesado, dizia-me que não, “estava apenas em transição, para ser recolocado noutro departamento”. E negava que tivesse sido ele o mentor da iniciativa: “Apenas fui no comboio. Quem teve a ideia foi o meu diretor e quem organizou foi o pessoal do gabinete.” Admitia que o comboio tinha sido dado pela Rússia, mas “os russos não estiveram envolvidos”. Vacić não via nada de mal. “Não foi uma provocação contra ninguém, mas sim uma manifestação a favor do povo sérvio e do nosso património, porque todos os mosteiros históricos da Sérvia estão no Kosovo.” De qualquer forma, continuou, enquanto comia uma pizza, “tenho a certeza de que no futuro a maioria dos albaneses vai querer fazer parte da Sérvia outra vez, de um Estado que funcione. Eles sabem que não se aguentam sozinhos. Se tivermos uma boa economia e pessoas felizes, porque não haverão de querer voltar para a Sérvia?”

Marko Đurić, o diretor que Vacić disse ter sido o mentor do comboio, não foi despedido nem recolocado nos meses seguintes. Era um homem do aparelho. Escolhido pelo primeiro-ministro, Đurić tinha sido antes disso conselheiro-principal para os negócios estrangeiros do Presidente da República, Tomislav Nikolić. O mesmo Presidente que, em reação ao incidente do comboio e ao facto de Pristina ter enviado tropas especiais para o intercetar, acusou publicamente os kosovares albaneses de “quererem a guerra” e garantiu que a Sérvia iria defender “cada centímetro do seu território”, incluindo na antiga província do Kosovo, onde os sérvios viviam “sob ameaça”.

Havia uma sequência de ligações e afinidades. Tomislav Nikolić tinha sido vice-primeiro-ministro na altura em que o professor Vojislav Šešelj também era. Não foi uma coincidência. Nikolić era vice-presidente do Partido Radical Sérvio (SRS) desde a sua fundação em 1991. Quando Šešelj foi preso, Nikolić passou a ser o rosto do partido. Em 2007, quando era presidente do parlamento, disse num discurso público que a Rússia iria “juntar nações que vão se levantar contra a hegemonia da América e da União Europeia”. Um ano depois chateou-se com Šešelj e juntou-se a Aleksandar Vučić para formar o Partido Progressista Sérvio (SPP). Em 2012 ganhou as eleições para presidente. E dois anos depois foi Vučić quem venceu a corrida para primeiro-ministro. O mesmo Vučić que tinha entrado aos 22 anos para o Partido Radical Sérvio, tornando-se o seu secretário-geral aos 24 anos, e que veio a ser ministro da Informação quando Milošević era o Presidente, introduzindo coimas contra os jornalistas que criticassem o Governo. Em maio deste ano Vučić foi eleito Presidente da Sérvia, sucedendo a Nikolić.

Na mesa, Vacić acabava a pizza. Perguntou-me se os portugueses gostavam de Salazar e eu, entretanto, pedi uma cerveja: “Pode ser sérvia.” Quando o empregado veio com a garrafa, o meu entrevistado riu-se: “Essa cerveja é do Montenegro.” E acrescentou: “Na verdade o Montenegro também é sérvio. É como a Alemanha e a Áustria. São todos alemães.”