Um milionário que era “assessor especial” de Trump quase ganhou centenas de milhões com isso. Agora demitiu-se

Desde que Donald Trump assumiu a presidência não têm faltado demissões no seu governo. Esta semana falou-se muito da de Steve Bannon – o fundador do site "Breibart News", ligado à chamada 'alt-right' – que teve um papel-chave na campanha presidencial de Trump e ocupava o cargo de estratega político na Casa Branca.

Bannon caiu, pelo menos em parte, devido às polémicas em torno dos acontecimento de Charlottesville, na Virginia, onde uma mulher de 32 anos morreu deliberadamente atropelada por um militante de extrema-direita. Trump recusou condenar especificamente os neo-nazis, preferindo falar em violência "dos dois lados", o que gerou criticas tanto de democratas como de republicanos.

Agora acaba de acontecer outra demissão, talvez não menos importante mas que passará despercebida para a maioria dos cidadãos: a de Carl Icahn, um investidor milionário que foi dos raros empresários a apoiar a candidatura de Trump desde a primeira hora.

Icahn era "assessor especial do Presidente" e tem afinidades importantes com Trump. Os dois são oriundos do 'borough' de Queens, na cidade de Nova Iorque, e colaboram há muito, nomeadamente em Atlantic City (New Jersey), onde Icahn em tempos investiu nos casinos de Trump. Duas diferenças importantes os separam. Icahn é mais velho do que Trump (tem 81 anos), funcionando ocasionalmente como figura tutelar do Presidente nos negócios. Além disso, a sua fortuna é bastante maior que a de Trump.

O ascendente sobre Trump vem-lhe daí, e também da sua atitude implacável. Num processo judicial, Icahn chegou a dizer que a ideia de que todas as coisas têm um preço "é verdade em relação a tudo o que temos, exceto talvez os filhos e possivelmente a nossa mulher". O juiz perguntou "possivelmente?", e ele confirmou. Não foi por acaso que Oliver Stone o utilizou como um dos modelos de Gordon Gekko, personagem-símbolo da ganância sem escrúpulos, no seu filme "Wall Street".

Entre os numerosos investimentos de Icahn conta-se uma refinaria de petróleo. E terá sido justamente isso que o levou a apoiar a candidatura de Trump. Segundo os media americanos, ele tenta há bastante tempo convencer o governo americano a alterar uma norma que obriga as refinarias a garantir que o petróleo contém uma determinada percentagem de etanol. A norma tem objetivos ao mesmo tempo ecológicos e económicos, visando favorecer os produtores de milho, a partir do qual se fabrica grande parte do etanol utilizado.

"Apenas dou a minha opinião", dizia Icahn

Icahn não se opõe que a gasolina e outros produtos tenham de conter etanol –apenas não quer que tenham de ser as refinarias a garantir isso, um ónus que lhe custa centenas de milhões de dólares anualmente. A fim de garantir que a obrigação era transferida para outros intervenientes mais à frente no ciclo produtivo, ele aderiu à campanha de Trump e começou a fazer lóbi nesse sentido.

Uma vez na Casa Branca, o seu portfólio específico era examinar as regulamentações nas várias atividades industriais e propor modificações. Conforme alguém comentou, foi como pôr a raposa a guardar o galinheiro. Há uns meses, agindo à socapa, ele quase conseguiu que o Presidente assinasse uma ordem executiva para alterar a regulamentação em causa. Acontece que as indústrias do petróleo e do etanol também os seus lobistas e os seus senadores em Washington, e são mais poderosas do que Icahn. O plano falhou, e o milionário ficou publicamente exposto como nunca tinha estado.

A história vem contada num longo artigo da revista "New Yorker", onde também se explica que pelo caminho Icah fez milhões e vender e comprar os créditos que atestam o cumprimento da obrigação em causa. Dada a forma como ele realiza essas transações, vendendo em alta logo antes de as suas próprias atividades na Casa Banca fazerem descer o preço dos créditos e comprando-os então de volta, Icahn poderá vir a enfrentar acusações criminais no futuro.

Ele negou sempre quaisquer conflitos de interesse, alegando que era um simples conselheiro informal e não remunerado do Presidente. "Não faço politica, apenas dou a minha opinião", dizia. Mas já se demitiu do seu cargo na Casa Branca. Entretanto, o seu caso fica como exemplo dos escândalosos niveis de corrupção institucionalizada que caracterizam o atual governo americano, recheado de milionários amigos de Donald Trump.