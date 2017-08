Steve Bannon diz que continuará "a barter-se" pelo Presidente dos EUA

"Deixem-me clarificar uma coisa: eu abandono a Casa Branca e vou combater ao lado de Trump contra os seus opositores, no Capitólio, nos média e no mundo dos negócios", afirmou Bannon após ter sido afastado da Casa Branca

O antigo conselheiro estratégico de Donald Trump Steve Bannon, que hoje abandonou a Casa Branca, disse que continuará "a barter-se" pelo Presidente dos EUA, nas suas primeiras declarações após a saída do cargo.

"Deixem-me clarificar uma coisa: eu abandono a Casa Branca e vou combater ao lado de Trump contra os seus opositores, no Capitólio, nos média e no mundo dos negócios", afirmou à agência Bloomberg News Steve Bannon, que defende ideias nacionalistas.

Bannon deixou a Casa Branca após várias semanas de especulações sobre o destino da polémica figura, que foi antigo chefe de redação do 'site' Breitbart, que transformou numa das plataformas favoritas da extrema-direita norte-americana.

Steve Bannon, um provocador de 63 anos que se define como "um nacionalista económico", alcançou relevância dentro da Casa Branca no início do mandato de Trump, havendo mesmo quem gracejasse que era ele quem realmente mexia os cordelinhos da presidência, mas acabou por durar pouco mais de seis meses no cargo.

O conselheiro estratégico encarregou-se de que Trump mantivesse o discurso populista que o levara ao poder e encorajou-o, entre outras coisas, a emitir o polémico veto migratório contra os refugiados e os imigrantes de determinados países muçulmanos, bem como a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, relativo às alterações climáticas.

A violência do passado fim de semana em Charlottesville, no Estado da Virgínia, causada por grupos neonazis, deu mais força àqueles que defendiam a saída de Bannon da Casa Branca, apesar de este se ter distanciado desses grupos, a aquem apelidou de "palhaços", numa entrevista concedida à revista The American Prospect.