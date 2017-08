Novo atentado: Oito pessoas esfaqueadas na Rússia

Agressor já terá sido abatido pela polícia

Um homem armado com uma faca feriu oito pessoas na cidade russa de Surgut, avançam as agências internacionais. O agressor já terá sido abatido pela polícia.

O agressor "atacou transeuntes, ferindo a golpes de faca oito pessoas", quando se encontrava "nas ruas centrais" da cidade de 330.000 habitantes, por volta das 11:20 locais (07:20 em Lisboa), precisou a Comissão de Inquérito da Rússia, órgão encarregado das principais investigações criminais.

A polícia "neutralizou" o indivíduo, acrescentou a comissão no comunicado.

Dois dos feridos encontram-se em estado grave, indicou o governo da região de Khanty-Mansi, numa nota à imprensa.

O atacante não foi identificado, segundo a mesma fonte.

Este incidente ocorreu um dia após um ataque na Finlândia em que um homem esfaqueou mortalmente duas pessoas e feriu mais outro na cidade de Turku, no sudoeste do país.

Na quinta e na sexta-feira, a Espanha foi também alvo de um duplo atentado sangrento, em Barcelona e Cambrils, na Catalunha, que fez pelo menos 14 mortos e 135 feridos.