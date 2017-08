Ex-procuradora geral venezuelana fugiu de lancha e está na Colômbia

A ex-procuradora geral venezuelana, Luísa Ortega, refugiou-se na Colômbia após ter sido demitida pela recém-eleita Assembleia Constituinte, composta exclusivamente por apoiantes do atual governo. Ortega, que foi aliada do regime durante anos, tendo assumido uma posição dissidente quando o Governo nomeou novos membros do Supremo Tribunal sem a consultar – uma condição que a lei impunha, segundo ela – teve de sair do país para proteger a sua segurança, dadas as ameaças constantes que lhe chegavam de gente ligada ao governo.

Tida já há algum tempo como um dos principais obstáculos à tomada geral das instituições do país pelo Presidente Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, Ortega havia sido suspensa pela nova assembleia assim que esta entrou em funções no princípio de agosto. Em seu lugar foi nomeado Tarek William Saab, um aliado próximo de Maduro.

Embora muitos países da América Latina, e não só, se tenham recusado a reconhecer a assembleia constituinte – desde logo pela convicção bastante generalizada de que o voto teve aspetos fraudulentos – os membros da mesma avançaram com ações radicais que se previam. Além de suspenderem Ortega, acabam de assumir oficialmente os poderes do Congresso, a última instituição do país onde a oposição tinha maioria.

Assembleia assume poderes do Parlamento

Na sexta-feira, os agora instalados "deputados constituintes" – entre os quais a mulher e um filho de Maduro – aprovaram um decreto que lhes atribui a autoridade para passarem legislação. Embora não tenham eliminado formalmente o Parlamento, decidiram que se os deputados se quiserem reunir no edifício que é a respetiva sede há décadas, terão de solicitar autorização à nova assembleia.

Entretanto, foi também aprovado o levantamento da imunidade e a prisão domiciliária do deputado Germán Ferrer, marido de Luísa Ortega, que o Governo acusa de ter dirigido um esquema de corrupção durante anos. Isto na altura em que Ortega acusa Maduro e os seus aliados de terem recebido 98 milhões de subornos da construtora brasileira Odebrecht. A acusação foi feita esta sexta-feira por Ortega, via online, numa conferência de magistrados no México.

A agora ex-procuradora terá saido da Venezuela, com o marido, numa lancha rápida que os levou até Aruba (Mar das Caraíbas), de onde seguiram de avião para a Colômbia. As autoridades de Bogotá confirmaram que Ortega se encontra no país e cumpriu os devido trâmites de imigração. Não foi revelado se o casal tenciona pedir asilo político. A Venezuela está a adquirir cada vez mais o estatuto de pária político na região.