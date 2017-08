Ex-imã de Ripoll apontado como instigador dos atentados na Catalunha

Abdelbaqi Es Sattii é o homem que está a ser investigado pelas autoridades policiais espanholas como podendo ser o instigador dos dois atentados ocorridos esta quinta e sexta-feira em Barcelona e Cambrils, na Catalunha, segundo o jornal "La Vanguardia".

Até há cerca de dois meses este homem dirigia a mesquita de Ripoll, na província de Girona, na Catalunha, mas terá abandonado a sua residência na passada quarta-feira. Nodir, companheiro de apartamento de Abdelbaqi Es Sattii, contou à polícia catalã – Mossos d'Esquadra – que o suspeito saiu de casa há três dias, dizendo que ía de férias para Marrocos e desde então nada mais se soube dele.

Na última madrugada, a polícia inspecionou o apartamento em busca de documentação e material suspeito e vestígios de ADN que possam servir para cruzar com os vestígios recolhidos em Alcanar, onde vários suspeitos morreram após uma explosão num apartamento. Foi também em Alcanar, a 200 quilómetros de Barcelona, que a polícia deteve um dos dois suspeitos de ligações ao atentado.



Fonte de Los Mossos adiantou ao "La Vanguardia" que a explosão dentro do apartamento está relacionada com o atentado terrorista na capital catalã. Os investigadores suspeitam que os ocupantes da casa estariam a preparar um engenho explosivo e que o ex-imã teria ligações à localidade próxima de Castellón. A polícia catalã terá também documentação que indica que Es Sattii viajou recentemente para a Europa Central, onde poderá ter entrado em contacto com membros radicais da comunidade islâmica.

O atual presidente da comunidade islâmica de Ripoll, Ali Yasine, declarou ao mesmo jornal nunca ter notado “nada de radical ou anormal” no antigo imã.

Ao início da tarde desta quinta feira, uma furgoneta atropelou dezenas de transeuntes que circulavam nas Ramblas em Barcelona, matando 13 pessoas e fazendo mais de 120 feridos. Horas mais tarde, já depois da meia-noite, um Audi A3 avançou sobre pessoas que passeavam na marginal de Cambrils, zona balnear situada a cerca dd 120 quilómetros de Barcelona, fazendo uma vítima mortal e ferindo 15 pessoas. Os cinco ocupantes do carro acabaram abatidos pela polícia.

Os dois ataques foram reivindicados pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico.