Encontrado menino desaparecido em Barcelona

Julian Alessandro Cadman, o menino australiano de sete anos desaparecido em Barcelona desde quinta-feira foi encontrado este sábado num hospital da cidade

Os pais do menino de origem britânico-australiana estão em Barcelona com o filho encontrado com vida depois de dois dias de buscas. A criança foi encontrada num hospital da cidade pela polícia catalã.

Julian Alessandro Cadman encontrava-se com a mãe a passear nas Ramblas, quando o ataque terrorista teve lugar na quinta-feira à tarde.

O alerta colocado nas redes sociais pela mãe da criança já tinha corrido mundo e chegado ao conhecimento de Theresa May. A primeira-ministra inglesa tinha apelado aos esforços da polícia para encontrar o menino.