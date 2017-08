Atentados em Espanha: Célula de 12 autores desmantelada

Ministro espanhol do Interior anúncia que foi este sábado desmantelada a célula terrorista responsável pelos ataques de Barcelona e Cambrils

A célula dos 12 autores dos atentados de Barcelona e Cambrils, na Catalunha, está agora "desmantelada", afirmou este sábado o ministro do Interior espanhol, enquanto um homem, Younès Abouyaaqoub, é ativamente procurado pela polícia.

O grupo foi "desmantelado", declarou Juan Ignacio Zoido, em conferência de imprensa.

Neste momento, quatro suspeitos estão sob custódia policial, cinco foram abatidos a tiro em Cambrils e outros três foram identificados: dois que poderão ter morrido na explosão de Alcanar, ocorrida na quarta-feira, e o terceiro é Younès Abouyaaqoub.

Em Barcelona, às 16:50 locais (15:50 em Lisboa) de quinta-feira, uma carrinha branca atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, junto à Praça da Catalunha, fazendo 13 mortos e mais de 120 feridos.

Algumas horas depois, um Audi A3 avançou sobre as pessoas que passeavam na marginal de Cambrils, matando uma e ferindo 15, antes de embater numa viatura dos Mossos d'Esquadra, a polícia catalã.

Seguiu-se um tiroteio em que os cinco ocupantes do Audi, munidos de falsos coletes de explosivos, um machado e facas, foram mortos.

Do total de 135 feridos, 17 encontram-se entre a vida e a morte e outros 28 em estado grave.

Ambos os ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.