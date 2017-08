Agora olham mais, desconfiam mais. Sentem mais

Renato Santos, 26 anos

“Na rua que está sempre cheia não havia vida, só pessoas com medo e um olhar de desconfiança que ainda não tinha visto”

d.r.

Moro em Raval [a cerca de 550 metros das Ramblas] há quatro anos e trabalho num hostel perto da zona. Estava em casa, num bairro adjacente à rua onde aconteceu o atentado, no local por onde os terroristas fugiram.

Soube de tudo pelo telefone, que, de um momento para o outro, não parava de tocar com chamadas de todos os cantos do mundo. Perguntavam-me se estava bem… Quando percebi que algo tinha acontecido, liguei a televisão e vi com os próprios olhos o que se estava a passar a metros de mim. Logo a seguir, amigos no Whatsapp enviaram vídeos e imagens que imortalizaram o pânico que se vivia. Não estive no lugar do atentado por escolha, não queria ver o caos.

A primeira preocupação foi saber se os amigos próximos estavam a salvo, assim como informar os demais que estava bem - mas nunca se está “bem” numa situação destas.

O dia foi alterado repentinamente com o ataque. Linhas de metro e ruas fechadas, avisos de precaução para quem saísse à rua... Acabei por ficar fechado em casa a acompanhar as notícias ao minuto e, nos breves momentos em que saí, senti uma cidade em estado de alerta e uma tensão extra no ar. Na rua que está sempre cheia não havia vida, só pessoas com medo e um olhar de desconfiança que ainda não tinha visto.

Não me lembro de ter estado tão próximo de uma situação como esta e, realmente, afeta-nos psicologicamente. O telefone não pára de tocar, a cabeça não dá descanso e lembras-te sempre de mais alguém que podia lá estar quando tudo aconteceu. É um sentimento de revolta e ao mesmo tempo de incapacidade.

Hoje, estou a trabalhar como sempre, e a tentar esconder o medo que tive quando fiz o caminho de casa até ao trabalho. Lá fora, o cenário era idêntico: as famosas ‘dont cross lines’, que a polícia usa para fechar as ruas, jazem ali ao vento como se tudo já tivesse acabado. Não muda a minha rotina, mas foi um acontecimento que marcou a cidade e as pessoas que vivem nela. Que me marcou.

Tiago Esteves, 29 anos

“Ainda pensei em não usar o metro hoje de manhã, mas acredito muito no destino. Se algo tiver de acontecer, acontece de qualquer maneira”

d.r.

Estou a trabalhar em Barcelona há oito meses como gestor de Marketing numa empresa de jogos e apostas online. Soube do que tinha acontecido quando estava no trabalho, a preparar-me para ir para casa. Recebi uma notícia de alerta por SMS e depois comecei a ver na internet o que se tinha passado.

Fiquei, como é natural, assustado e considerei ficar, pelo menos, mais uma hora no escritório, que fica mais afastado do centro. Moro num bairro bastante perto da zona do atentado. Mas, ao mesmo tempo, queria muito chegar a casa e, por algum motivo, queria acreditar que a situação não tinha sido muito grave. Na altura, ainda não tínhamos a confirmação de que tinha sido um ataque e coloquei a hipótese de ter sido algum louco desgovernado ou alcoolizado a causar o terror. Fui de bicicleta para casa, como é habitual. Passei pelas praias, que estavam cheias. Tudo parecia ser mais um dia normal. Mas nunca mais o seria. Só quando comecei a aproximar-me da zona é que percebi.

Vi lojas fechadas com pessoas lá dentro e com as grades para baixo. Vi ruas desertas. Muitos polícias que mandavam as pessoas abrigarem-se. Vi muitas ambulâncias e ouvi helicópteros a sobrevoarem a zona. Felizmente, não vi sangue. Nem mortos, nem feridos. Essencialmente, via-se e sentia-se medo e desconfiança nas poucas pessoas com quem me deparei a caminho de casa.

Ainda pensei em não usar o metro hoje de manhã para ir trabalhar, mas acredito muito no destino. Se algo tiver de acontecer, acontece de qualquer maneira. E nunca me deixo guiar pelo medo. Sinto-o, isso é certo. Mas não podemos dar-lhes, aos terroristas, essa “vitória”, porque não somos nenhuns derrotados. Por outro lado, acredito que se tiver de morrer num atentado terrorista, assim será. Vivo numa zona muito turística - alvo fácil, portanto - e é normal que tenha certos pensamentos mais estranhos, mas não vou alterar a minha vida por causa disto. Vou trabalhar de metro, regressar a casa de bicicleta e sair à noite para beber um copo. Contudo, não nego: vou evitar as Ramblas, que é o local onde costumo sair à noite.

Tenho a certeza que nem todas as pessoas pensam como eu: o metro estava, hoje, incrivelmente vazio para um dia de semana. Os terroristas querem que nos guiemos pelo medo. Há que demonstrar segurança. Agora, se vou ter pensamentos controversos e atenção redobrada quando estiver a passar por certas zonas da cidade? Sem dúvida.

Jessica Durão, 23 anos

“Não sei bem como se vive depois de um atentado, mas acho que temos de viver da melhor maneira possível”

d.r.

Cheguei na quinta-feira de manhã a Barcelona. É o segundo destino e o segundo dia do InterRail que estou a fazer. No momento do atentado, estava no Park Güell [a cerca de cinco quilómetros das Ramblas]. Tínhamos combinado encontrar-nos com o familiar que vive em Barcelona para visitarmos a Sagrada Familia. Assim que chegámos ao pé dele, disse-nos que tinha havido um atropelamento no centro, muito provavelmente um ataque terrorista. Fomos logo para casa.

No caminho, vimos muita polícia e começámos a ver muito pouco movimento em ruas que normalmente são muito movimentadas.

Hoje, ainda não saí à rua. Não sei como vai ser. Sinto algum medo. É muito diferente estarmos em casa e ver tudo a acontecer nas notícias e depois presenciarmos isto no sítio onde estamos. Ainda por cima longe de casa, da zona de conforto. Estou a tentar adotar o pensamento “não vou ter medo, isso é o que eles querem, não vou condicionar toda a minha vida por causa disto”.

Os planos passavam por visitar o centro da cidade. Tenho até bilhetes comprados para o Museu Picasso, que fica no Bairro Gótico, mesmo ao lado de Las Ramblas, onde tudo aconteceu. Estamos à espera de mais informações e indicações das autoridades para decidirmos o que fazer.

Nas ruas, acredito que o ambiente seja de medo, que tenha sido difícil para as pessoas saírem de casa de manhã e irem trabalhar como num outro dia normal. Não sei bem como se vive depois de um atentado, mas acho que temos de viver da melhor maneira possível, sempre com o pensamento de que não podemos deixar que isto nos condicione, por mais difícil que seja.

Talvez isto vá mudar um bocadinho a minha rotina, principalmente porque este foi apenas o segundo dia de viagem e ainda tenho mais 15 pela frente. Sei que, por mais esforços que faça, vou passar o resto do tempo com algum receio.

Bernardo Martins, 26 anos

“Depois dos ataques em Londres, comentei com amigos que estranhava ainda não ter acontecido nada em Barcelona”

d.r.

Cheguei quinta-feira à noite ao aeroporto de Barcelona e fui de shuttle até à Praça de Espanha (não faziam o resto do percurso, porque era muito perto do local do atentado).Tive de ir a pé até casa (vivo na zona do Paralel, perto das Ramblas) e o ambiente estava esquisito. Havia poucas pessoas na rua e estavam uns quantos carros à paisana a circularem e algumas carrinhas com as sirenes ligadas.

Um amigo que vive comigo disse-me que saiu à rua, logo após os ataques. No bairro estava um ambiente elétrico - quase todos falavam ao telefone a avisarem familiares e amigos para permanecerem em casa.

Vivo aqui há três anos e meio e sempre me senti seguro. Barcelona é uma cidade segura, com muitos polícias na rua. Em qualquer parte e a qualquer hora. Quinta-feira foi diferente: não me senti ameaçado quando voltei a casa, mas estava um ambiente muito pesado. Mais do que medo, estava triste. Porque quem conhece Barcelona, sabe que é uma cidade de TODOS.

Agora estou no hostel onde trabalho e as pessoas perguntam-me o que podem fazer hoje devido ao que aconteceu. Mas não estão com medo, porque como já me disseram, “temos de continuar e parar é estar a dar legitimidade e razão aos ataques”.

Aos poucos, fui sabendo que os meus estavam bem. Estava nervoso porque alguns ainda estavam na rua - inclusive a minha namorada, que teve de ficar numa outra zona até conseguir voltar para casa.

Não me surpreende um atentado destes no sítio em que foi. Sempre disse que era uma questão de tempo até algo semelhante acontecer. Depois dos ataques em Londres, comentei com amigos que estranhava ainda não ter acontecido nada em Barcelona. Mas estas situações não se preveem, por mais segurança que exista - como se tem visto em todos os outros ataques terroristas.

Filipa Gomes, 23 anos

“Ao sair à rua, é quase impossível não olhar para todos os lados. Mas não podemos ceder”

d.r.

Estava a trabalhar no escritório quinta-feira à tarde. Inicialmente não dei por nada, só me apercebi quando comecei a receber mensagens de amigos a perguntarem se estava tudo bem. Entrei logo no Twitter da polícia de Barcelona para confirmar o que diziam. Las Ramblas fica apenas a dois quilómetros de onde trabalho.

Quando vi nas notícias, ainda não havia certeza de que se tratava de atentado terrorista. Os meus colegas ficaram em pânico, toda a gente começou a receber chamadas de familiares e a avisar que estavam em segurança. Ninguém tinha a certeza de que não ia acontecer mais nada... Ouvíamos as ambulâncias, os helicópteros e soubemos que algo de errado se passava. Já nas redes sociais circulavam os rumores e as imensas fotografias e vídeos. Horrível...

Costumo ir e vir do trabalho de bicicleta. Quinta-feira, não. Uma colega deu-me boleia de carro. As ruas estavam cortadas e as pessoas estavam a falar todas do mesmo. Era incerto se iam atacar noutras zonas da cidade.

Tinha combinado com o meu namorado e uns amigos sair do trabalho e ir até La Festa Major de Gràcia, que são umas festas de rua em Barcelona. Foram canceladas e, claro, depois de tudo o que se passou, perdemos a vontade de sair de casa e ir para o meio de multidões.

Agora está tudo mais calmo. Algumas ruas continuam cortadas mas as pessoas, aos poucos, voltam à vida normal. Têm mais medo. E isso nota-se: andam na rua mais desconfiadas e evitam os locais turísticos. Não devemos sentir medo, mas é inevitável. No momento a seguir ao atentado, ao sair à rua, é quase impossível não olhar para todos os lados. Não podemos ceder, é isso que eles querem quando provocam estas situações.

Hoje, estou a trabalhar em casa. Foi a empresa que pediu para evitarmos sair à rua, pelo menos para deixar que o caos diminuísse. Ainda não sei se saio de casa ao final da tarde para ir ter com uns amigos.

Vou continuar a ir de bicicleta todos os dias para o trabalho e a frequentar os mesmos sítios com os meus amigos. Depois disto, uma pessoa não se sente tão segura em sítios como discotecas ou ruas turísticas, como por exemplo nas Ramblas. Espero que dentro de alguns dias tudo volte ao normal. E não podemos deixar que o medo nos impeça de viver.