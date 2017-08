Trump afastou Bannon da administração

Steven Bannon, chefe de estratégia da Casa Branca, foi afastado do cargo por Donald Trump. A notícia foi dada pelo “The New York Times”, esta sexta-feira à tarde, citando dois funcionários da administração. Pouco depois, foi confirmada pela porta-voz Sarah Sanders: “Hoje [sexta-feira] é o último dia do Steve”.

Ainda não se conhecem os motivos que terão levado ao afastamento.

Steve Bannon, ex-diretor da publicação “Breitbart”, que nas palavras do próprio serviu de plataforma para o Alt-Right, era o estratega político da Casa Branca e um dos principais conselheiros de Trump. Segundo a imprensa norte-amerciana, Bannon terá estado envolvido em momentos de tensão na Casa Branca.

Na quarta-feira, Bannon deu uma rara entrevista à revista “American Prospect”, em que contrariou Trump sobre Coreia do Norte e chamou “palhaços” ao supremacistas que se manifestaram em Charlottesville. “O etno-nacionalismo... São uns falhados. São um elemento à margem. Penso que os 'media' lhes dão demasiado destaque e temos de acabar com eles. São um bando de palhaços”, disse.

Antes de ser contratado por Donald Trump, Steve Bannon dirigiu durante quatro anos o 'site' de extrema-direita Breitbart News, que ele próprio disse ser "uma plataforma da 'alt-right', ou 'extrema-direita alternativa'. O termo refere-se a um grupo vagamente definido como nacionalista que rejeita a direita conservadora tradicional e está normalmente associado um discurso racista e antissemita.