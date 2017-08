Polícia identifica autor do atentado em Barcelona

As forças de segurança espanholas identificaram Moussa Oukabir, irmão de um dos homens detidos na sequência do atentado desta quinta-feira, em Barcelona, como o alegado autor do ataque, disseram à Efe fontes policiais.

Segundo as mesmas fontes, Moussa Oukabir está a ser procurado pelas autoridades espanholas.

O atentado terrorista em Barcelona, na tarde de quinta-feira, provocou 13 mortos e cerca de uma centena de feridos, após uma furgoneta ter galgado um passeio e atropelado dezenas de pessoas nas Ramblas, no centro da cidade.

O ataque ocorreu pela 17h (16h em Lisboa) e foi já reivindicado pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico (Daesh), através dos seus canais oficiais de comunicação.

A polícia catalã já deteve três suspeitos de envolvimento no ataque e um outro suposto autor do atentado foi encontrado morto em Sant Just Desvern, em Baix Llobregat, a 12 quilómetros de Barcelona, depois de uma troca de tiros com a polícia catalã, após ter forçado a passagem de um controlo policial e ter atropelado uma polícia.