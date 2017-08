Polícia finlandesa dispara contra atacante que “esfaqueou várias pessoas”

Não foi divulgado o número de pessoas que ficaram ficaram feridas no ataque, que ocorreu na cidade de Turku

Várias pessoas foram esta sexta-feira esfaqueadas, após terem sido atacadas por um homem na cidade finlandesa de Turku. Agentes dispararam sobre o suspeito, que ficou ferido numa perna e está sob custódia policial, confirmou a polícia local, através do Twitter.

As autoridades estão a pedir que as pessoas se mantenham afastadas do centro da cidade, confirmando estar à procura de possíveis outros atacantes.

O número exato de feridos não foi, por enquanto confirmado, mas o incidente terá ocorrido na zona da Praça Puutori-Market.