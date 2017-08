Polícia espanhola evita novo atentado terrorista. Cinco terroristas mortos em Cambrils

No espaço de menos de doze horas, a Catalunha foi ferida por duas vezes: na quinta-feira à tarde em Barcelona, uma carrinha avançou pelas Ramblas e matou 13 pessoas, causando ainda mais de 100 feridos, e já na madrugada desta sexta-feira, em Cambrils, um grupo de cinco terroristas atuou da mesma forma, lançando, mais uma vez, o pânico. De acordo com as forças policiais espanholas e o Governo regional da Catalunha, os dois atentados estão relacionados.

Quando era uma hora da madrugada esta sexta-feira, seis civis (dois deles em estado crítico) e um polícia ficaram feridos quando um veículo investiu sobre uma multidão em Cambrils (localidade balnear), a 117 quilómetros de Barcelona – não há conhecimento de mortos, até ao momento.

Esta ocorrência desencadeou uma rápida operação de contraterrorismo por parte das forças policiais espanholas. Durante a operação levada a cabo pelos Mossos d'Esquadra (Polícia da Catalunha) foram ouvidos vários tiros em Cambrils, a 117 quilómetros de Barcelona, noticiou a agência Efe.

Através das redes sociais, os Mossos d’Esquadra pediram aos moradores de Cambrils, na província catalã de Tarragona, na costa sudoeste da Catalunha, para não saírem nem se colocarem em perigo.

A princípio, a polícia catalã disse ter abatido “quatro alegados terroristas” e ferido um quinto em Cambrils. Porém, o quinto elemento do grupo não sobreviveu aos ferimentos e a sua morte já foi anunciada nas últimas horas.

Ainda durante esta noite, o conselheiro de Interior do Governo regional catalão, Joaquin Forn, disse à rádio RAC1 que o ataque de Cambrils “segue o mesmo método, há uma ligação”, em relação ao de Barcelona (nordeste de Espanha).

O governante não explicou o que relacionava os ataques, e confirmou que o condutor da carrinha no ataque de Barcelona continua a monte. A polícia já tinha indicado que nenhuma das duas pessoas detidas era o condutor.