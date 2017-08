Pelo menos dois mortos e seis feridos em esfaqueamento na Finlândia

Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas, após terem sido atacadas por um homem com uma faca, esta sexta-feira, na cidade finlandesa de Turku. O números foram confirmados pela polícia em conferência de imprensa.

“Há oito vítimas do esfaquemento. Dois mortos e seis feridos”, confirmaram as autoridades.

Agentes dispararam sobre o suspeito, que ficou ferido numa perna e está sob custódia policial, confirmou a polícia local, através do Twitter.

As autoridades estão a pedir que as pessoas se mantenham afastadas do centro da cidade, confirmando estar à procura de possíveis outros atacantes.

O Expresso tentou saber mais pormenores sobre este ataque, mas a polícia de Turku diz não estar a adiantar mais informações.

O incidente terá ocorrido na zona da Praça Puutori-Market.

Segundo a televisão MTV3, as autoridades reforçaram a segurança no aeroporto de Helsínquia e nas gares.

“O Governo segue com atenção a situação em Turku e a operação policial em curso”, escreveu o primeiro-ministro, Juha Sipila, no Twitter, precisando que o governo vai reunir-se de emergência ainda esta sexta-feira.

Turku é a terceira maior cidade da Finlândia. Segundo Cristina Lavender, uma portuguesa que a conhece e aí se desloca com frequência, o facto de ser uma cidade portuária significa ser geralmente muito frequentada, particularmente na zona onde aconteceu o ataque. É, no entanto, “um lugar tranquilo, como é habitual na Finlândia”, refere.