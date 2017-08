Mosaico de Miró transforma-se em memorial às vítimas do atentado nas Ramblas

O mosaico de Joan Miró, onde na quinta-feira terminou o atentado que matou 13 pessoas em Barcelona, converteu-se esta sexta-feira num memorial em homenagem às vítimas, com velas, peluches e flores e dezenas de pessoas em seu redor.

"Não tereis o meu ódio" é uma das mensagens deixadas aos terroristas no preciso local onde a furgoneta que percorreu metade da Rambla acabou por se imobilizar, depois de atropelar mortalmente 13 pessoas e de deixar quase 100 pessoas feridas.

Com lágrimas nos olhos, uma turista italiana colocava um urso de peluche no meio de dezenas de velas, outros peluches e bandeiras de Espanha. "Estas coisas não devem acontecer. Uma criança não deve morrer assim, ninguém deve morrer assim", dizia à Lusa, emocionada.

As brasileiras Sílvia e Márcia, de São Paulo, regressaram esta sexta-feira a Barcelona num cruzeiro e fizeram questão de passar no centro das Ramblas a caminho do hotel, ainda a arrastar as grandes malas, para fazer uma oração junto ao memorial.

A meio da manhã, um catalão que se diz "cidadão do mundo" cantou o 'Imagine' de John Lennon, e terminou com acusações a Aznar, Blair e Bush e gritos de "assassinos". "Tocou-me pessoalmente. É terrível onde quer que seja, mas onde se vive é pior", afirmou Francesc Muñoz.