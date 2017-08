Memorial das vítimas do atentado de Barcelona

Portuguesa, 74 anos (nome não revelado)

Passeava pelas Ramblas com a neta, de 20 anos, quando foi atropelada pela carrinha branca. Morreu. É quinta vítima nacional a morrer num atentado terrorista. Pouco se sabe sobre a portuguesa: nasceu em Lisboa em 1943, vivia na capital. A neta está desaparecida. “Infelizmente, confirma-se para já o nome de uma portuguesa, nascida em 1943, com residência em Lisboa. É uma das vítimas mortais”, confirmou José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, ao final da manhã desta sexta-feira. O Governo está a “desenvolver diligências para tentar verificar o paradeiro” da neta desaparecida.

Francisco López Rodríguez, 57 anos, espanhol

Era uma tarde de passeio em família. Francisco López Rodríguez estava nas Ramblas com a mulher, a sobrinha e os dois sobrinhos-netos. Nascido em Lanteira, em Granada, mudou-se para os arredores de Barcelona, em Rubí, no início dos anos 60. Segundo o “El País”, era mecânico de profissão, deixou dois filhos e uma filha. Até agora, está é a única vitima mortal espanhola cujo nome já se conhece.

Criança menor de idade, espanhola

Juntamente com Francisco López Rodríguez estava o sobrinho-neto. O menino, que segundo a imprensa espanhola tinha três anos, foi também uma das vítimas mortais do ataque. Desta família ficaram ainda feridas mais três mulheres - a irmã, a mãe e a tia-avó da criança. Esta última era casada com Francisco López Rodríguez.

Pepita Codina, 75 anos, espanhola

Mulher dos arredores de Barcelona, Sant Hipòlit de Voltregà. Passeava com a filha Elisabet quando aconteceu a tragédia.

Bruno Gulotta, 35 anos, italiano

“Bruno era uma referência para todos os que o conheciam”: assim homenageava a revista “Tom's Hardware” o seu responsável de vendas, esta sexta-feira, depois de se saber que era uma das vítimas mortais do atentado. Bruno estava em Barcelona de férias com a mulher Martina e os dois filhos. Caminhava pelas Ramblas com o filho mais velho, seis anos, pela mãos. Conta a imprensa espanhola que empurrou o menino e colocou-se à frente para impedir que a carrinho o atropelasse. A família era originária de Legnano, em Milão.

Luca Russo, 25 anos, italiano

O nome foi confirmado pelo primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. Luca Russp tinha terminado o ensino superior no ano passado. Estudou Engenharia Energética na Universidade de Pádua. Estava em Barcelona de férias com a namorada Marta, que ficou ferida, refere o jornal italiano “La Reppublica”. “Estávamos a passear juntos. Do nada, apareceu a carrinha.”

Elke Vanbockrijck, 44 anos, belga

Estava de férias em Espanha com o marido e os dois filhos, de 11 e 14 anos, escreve a imprensa local. Vivia em Tongres, na zona flamenga da Bélgica, onde era funcionária dos correios. Segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, há belgas entre a centena de feridos no atentado, incluindo um em estado muito grave.

Jared Tucker, 42 anos, norte-americano

Las Ramblas era ponto obrigatório na visita de Jared e Heidi durante a passagem por Barcelona. O casal norte-americano viajava há semanas pela Europa, contou à ABC NEWS o cunhado de Jared, Kalani Kalnui. Os dois separaram-se por minutos no meio daquela que era uma das ruas mais movimentadas de Barcelona: Jared precisava de uma casa de banho e Heidi aproveitou o tempo para comprar algumas lembranças. Nunca mais se viram.

Desconhecida, espanhola

Da 14º vítima mortal, que morreu no ataque já de madruga em Cambrils, pouco se sabe. Ainda não está identificada e apenas se conhecem dois factos: é um mulher que vivia em Saragoça.

Três alemães

Ainda não se conhece qualquer dado sobre as identidades.