James Murdoch diz que a reação de Trump a Charlottesville deve preocupar todos os americanos

O modo como o Presidente norte-americano reagiu ao crime neonazi de Charlottesville continua a gerar reações de indignação, desta feita da parte de James Murdoch que, numa mensagem endereçada a colegas, expresso a sua indignação

“Aquilo que nós vimos na semana passada em Charlottesville e a reação a isso do Presidente dos Estados Unidos envolve-nos a todos como americanos e pessoas livres”, escreveu o diretor da Century Fox, que deste modo se demarca do apoio do seu pai Robert Murdoch a Donald Trump.

A indignação de James Murdoch é também especialmente significativa por a Fox News, detida pela 21st Century Fox, tomar habitualmente posições favoráveis a Trump.

“Eu não acredito que tenha que escrever isto: fazer frente aos nazis é essencial; não há bons nazis. Ou homens do (Ku Klux) Kan, ou terroristas. Democratas, republicanos e outros têm todos que concordar nisto”, escreve ainda, na mensagem que foi divulgada pelo “Hollywood Reporter”.

James Murdoch comprometeu-se a doar um milhão de dólares à Liga Antififamatória, que combate o antissemitismo.

Após um elemento da extrema-direita ter, no passado sábado, avançado de carro sobre contramanifestantes na cidade de Charlottesville, causando um morto e 19 feridos, o Presidente Donald Trump declarou que condenava a violência de ambos os lados.